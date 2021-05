Szétverték a kriptopiacot - Itt a fordulat?

Brutális napon vannak túl a kriptovaluták, amiknek az árfolyama tegnap jellemzően 10-30 százalékot zuhant, miután kiderült, hogy Kínában megtiltják a pénzintézeteknek azt, hogy kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak. Több mint egy éve nem volt akkora esés a kriptovaluták piacán, mint most. Ma reggel valamelyest normalizálódott a helyzet, valamelyest felfelé kapaszkodott a kriptovaluták árfolyama.

Tisztító tűz söpört végig tegnap a kriptopiacokon, pánikszerű eladásokat láthattunk, több kriptopiaci elemző kapitulációról beszélt. Az árfolyamok esése egyébként már korábban kezdődött, a bitcoin árfolyama már több mint egy hónapja, április közepe óta esik, viszont az esés tegnap gyorsult be, miután kiderült, Kínában megtiltják a pénzintézeteknek, hogy kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsanak, megtiltanák a kriptovaluták regisztrációját, kereskedését és elszámolását is. A kínai lépés csak rátett egy lapáttal a már egyébként sem jó kriptopiaci hangulatra, amit az is táplált, hogy Elon Musk bejelentette, hogy a Tesla mégsem fogadná el a bitcoint fizetőeszközként, arra hivatkozva, hogy a Bitcoin-ökoszisztéma működtetése, bányászata stb. rengeteg villamos energiát fogyaszt, így környezetszennyező.

A zuhanásnak több oka is van a kínai bejelentésen túl:

fontos technikai szintek, emelkedő trendvonalak törtek tegnap, ami automatikus eladásokat generált,

a bitcoin esetében például az árfolyam a 200 napos mozgóátlag alá esett, ezt kiemelten figyelik a befektetők,

sok esetben tőkeáttételes pozíciókat nyitottak kriptovalutákban a befektetők, a pozíciók értéke ezekben az esetekben gyorsan csökken, ez is megijeszthette a befektetőket,

a tőkeáttételes pozíciók ekkora árfolyamesésnél könnyen margin callokat eredményeznek, a nem elégséges letéti követelmények mellett a befektetők pozíciójit likvidálhatják,

sok a tapasztalatlan befektető a piacon, akik az elmúlt hónapokban jellemzően csak árfolyamemelkedést éltek meg, az ő kezük hamarabb remeg meg a nagy esés láttán,

és azt sem szabad elfelejteni, hogy hatalmas emelkedésen van túl a kriptovaluták árfolyama, csak néhány példa: a tegnapi eséssel együtt a bitcoin árfolyama idén még mindig 36 százalék pluszban áll, az ethereumé 254, a binance coiné még mindig 847 százalékkal feljebb áll, mint tavaly év végén, szóval volt honnan esni.

A bitcoin árfolyama tegnap 14 százalékot esett, de napon belül állt már 22 százalék mínuszban is, hogy onnan meredeken pattanjon felfelé. Tegnap a Binance tőzsdén 33 500 dollár volt a napi minimum (tőzsdénként eltérőek az árak), most pedig már újra 40 ezer dollár közelében áll az árfolyam, vagyis a mélypontról közel 20 százalékot emelkedett.

A második legnagyobb piaci értékű kriptovaluta, az ethereum árfolyama tegnap 28 százalékot esett, a mélypontról viszont már 22 százalékot emelkedett.

Chris Weston, a Pepperstone vezető elemzője szerint több mint 9 milliárd dollárnyi kriptovaluta-pozíciót likvidáltak a világ kriptotőzsdéin az elmúlt 24 órában, és 532 milliárd dollár összegben tranzaktáltak a befektetők. A tegnapi esésben a mélyponton több mint ezermilliárd dollárral csökkent a kriptovaluták összesített piaci értéke. Akkora volt a forgalom, hogy kriptotőzsde, például a Coinbase és a Binance is arról számolt be, hogy akadozik a kereskedés a rendszereiken. A Coinbase egyébként tőzsdén jegyzett cég, a részvényárfolyama tegnap 6 százalékot esett.

A Coinmarketcap adatai szerint átrendeződés történt a piaci kapitalizáció szerinti sorrendben, a tegnapi zuhanásával a binance coin lecsúszott a dobogóról, a harmadik legnagyobb piaci értékű kriptovaluta jelenleg a tether.

Forrás: Coinmarketcap

A bitcoin piaci értéke a csúcson közel 1200 milliárd dollár volt, jelenleg már csak 745 milliárd dollár.

Forrás: Coinmarketcap

