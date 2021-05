10 foglalkozás, ami ma még nem is létezik, de a jövő sztárszakmái lehetnek

A technológiai fejlődéssel, a mesterséges intelligencia és a robotizáció térhódításával emberek milliói kényszerülhetnek majd karrierváltásra, az iskolát most kezdő gyerekek többségének valószínűleg olyan foglalkozása lesz a jövőben, ami ma még nem is létezik. A Bank of America a munka jövőjébe próbál meg egy kis bepillantást nyújtani friss tanulmányában, megnevezve 10 olyan munkakört, ami ma még nem létezik, de nagy szükség lehet rá a jövőben.

Nyolc országot vizsgált nemrégiben a McKinsey egy friss tanulmányában, csak ebben a nyolc országban összesen több mint 100 millió ember lesz kénytelen új foglalkozást választani 2030-ig a becslései szerint. A koronavírus-járvány felgyorsította a digitális transzformációt, olyannyira, hogy a járvány előtt várt szinthez képest 12 százalékkal kell több embernek munkát váltania az évtized végéig. Most a Bank of America a „munka jövője” című tanulmányában tovább lépett eggyel, kísérletet tett olyan szakmák megnevezésére, amelyek még csak ezután születnek meg. A World Economic Forum prognózisai szerint az iskolát most kezdő gyerekek kétharmada olyan munkakörben fog majd dolgozni, amely ma még nem is létezik.

A Bank of America stratégája szerint sok következő generációs technológia, mint a mesterséges intelligencia, az internet of things, a kiterjesztett vagy a virtuális valóság még mindig gyerekcipőben jár. De megneveztek néhány lehetséges munkakört, amire szükség lehet a jövőben.

Űrtúra-vezető

A kereskedelmi űrutazás beindulásával szükség lesz túravezetőkre, akik biztosítják az asztronauta-kiképzésben nem részesült hétköznapi emberek biztonságát. Ez nem is annyira távoli jövő már, a menetrendszerinti járatok indulása szinte kézzel fogható közelségbe került, Jeff Bezos cége, a Blue Origin például múlt héten jelentette be, hogy értékesíteni fog egy jegyet a New Shepard július 20-án elindítani tervezett járatára. Ez lesz az első alkalom, hogy személyzettel száll fel a jármű, ami 6 személy szállítására alkalmas és az asztronauták mellett egy utas is helyet kaphat, aki egy június 12-i tartandó aukción nyerhet el egy helyet.

Szabadidő-tervező

A World Economic Forum adatai szerint az automatizáció térnyerésével 2025-re a gépek már jelentősen segíteni fogják a munkát, ami azt jelenti, hogy az embereknek nagyon sok idejük szabadul fel a napi rutinból, amit pihenésre lehet fordítani. Elképzelhető egy olyan foglalkozás a jövőben, amely arra specializálódik, hogy az így rendelkezésre álló pluszidő hasznos eltöltését szervezze meg.

Műhús-szakértők

A laborokban „gyártott” húsok terjedésével szükség lesz olyan élelmiszermérnökökre, akik figyelik és felügyelik a húsok növekedését a petri-csészékben. Szingapúrban már engedélyezték – a világon elsőként - egy laborban nevelt hús értékesítését decemberben, amit az Eat Just nevű amerikai vállalat fejlesztett.

Virtuális valóság-influenszer

A Bank of America elemzője szerint a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság inflexiós ponthoz érkezett, ennek pedig az lehet az eredménye, hogy a közösségi média influenszerek tevékenysége ki fog terjedni a virtuális valóságra is. Az influenszerkedés egy valós pénzkereseti lehetőséggé vált az elmúlt évtizedben, az igazi nagy sztárok, mint Kylie Jenner Instagram-posztonként több mint 1 millió dollárt keres.

Nanogyógyászati sebészek

A jövő orvostudománya a nanogyógyászat felé fordulhat, ami azt jelenti, hogy a betegek például fel tudják majd szippantani a mini robotokat, amelyek elvégzik a szervezetükben a gyógyítást.

Mesterséges intelligencia-biológusok a genetikában

Van egy technológia, a CRISPR (halmozottan előforduló, szabályos közökkel elválasztott palindromikus ismétlődések), amely lehetővé teszi a DNS-szekvenciák megváltoztatását. Ez jelenleg egy forró, diszruptív terület az egészségügyben. Novemberben tudósok azt állították, hogy a technológia segítségével tudtak olyan géneket azonosítani, amelyek megvédhetnek a koronavírus-fertőzéstől.

Környezet-helyreállító stratégák

Az emisszió csökkentésének egyik lehetősége a termőföld erdősítése, így szükség lesz olyan emberekre a jövőben, akik meg tudják tervezni, hogy hogyan lehet ezeket a területeket újrahasznosítani, „visszavadítani”.

Éghajlati geomérnökök

A jövő tudósainak feladata lehet olyan vegyi anyagok kifejlesztése, amelyet a sztratoszférába juttatva hűteni lehet a bolygót. Például vulkánkitörések alkalmával kén-dioxid-részecskék jutnak a légkörbe, aminek hűtő hatása van a Föld éghajlatára, amit a Bank of America szerint elemzője szerint az emberek mesterségesen is előidézhetnek akár a jövőben.

Etikus algoritmus-programozók

A big tech nem olyan kellemes világ, mint amire sokan gondolnak, a robotoknál nincs morál, mint az embereknél, éppen ezért szükség lesz olyan programozókra, amelyek az etika mesterséges intelligencia kódját programozzák le.

Adatbiztonsági menedzserek

A személyes adatok védelme kulcsfontosságú lesz a jövőben a szaporodó kibertámadások veszélye miatt, így szükség lesz olyan dolgozókra, akik arra specializálódnak, hogy megelőzzék ezeket az eseteket.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images