Élve eltemették a bitcoint - De mi lesz helyette?

Mi is valójában a kriptovaluta? Mi adja az értékét? Mire jó? Megfelel-e befektetési, fizető- vagy értékörző eszköznek? Világszerte milliókat érdekelnek ezek a témák, és a választ sokan és sokféle képpen megadták már ezekre a kérdésekre. Most a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs adott ki egy 40 oldalas elemzést a témában, amiben körbejárják azt, honnan, hová tartanak a kriptovaluták, és vajon melyik lehet közülük a nyertes. A Goldman szerint egyébként esélyes, hogy nem a jelenleg legismertebb, legnagyobb piaci értékű kriptovaluta, a bitcoin lesz a nagy befutó.

A Goldman Sachs, a világ egyik legnagyobb befektetési bankja közzétett egy 40 oldalas anyagot a kriptovalutákról, amelyben olyan témaköröket boncolgat, mint a bitcoin szerepe, a kriptovaluták, mint önálló eszközosztály, a digitális értéktárolás, és a kriptovaluták szerepe egy kiegyensúlyozott portfólióban.

Az elemzés egyik fontos gondolata, hogy a bank előnyben részesíti az ethereumot a bitcoinnal szemben, ami nem igazán meglepő: ahogy Mike Novogratz rámutat, "a kripto-ökoszisztéma három legnagyobb lépése - a fizetések, a DeFi és az NFT - nagyrészt az Ethereumra épül, így azt hálózatszerűen fogják árazni. Minél többen használják, annál több dolog épül rá, és annál magasabb lesz végül az ára. És mivel az elmúlt öt évben a világ nagy része a kriptót leginkább a bitcoinnal hozta összefüggésbe, eltart egy ideig, amíg a befektetők rájönnek, hogy a kriptó sokkal többről szól, mint a bitcoin.

Ami egyébként felveti a kérdést, hogy mi is az a kriptó? A Goldman árupiaci vezetője, Jeff Currie egy egész részt szentelt ennek megvitatására, amelyből az is kiderül, hogy a Goldman hogyan közelíti meg a kriptotér különböző összetevőit:

Currie szerint a kriptovaluták egy új eszközosztályt alkotnak, értéküket az ellenőrzött információkból, valamint a hálózataik méretéből és növekedéséből nyerik.

Mi az a kriptovaluta?

A Goldman szerint a kriptovaluta kifejezés - amelyet a legtöbben úgy értelmeznek, hogy a kriptoeszközök digitális csereeszközként működnek, mint a fiat valuták - alapvetően félrevezető, amikor ezen eszközök értékeléséről van szó. A bitcoin alapjául szolgáló blokkláncot ugyanis nem arra tervezték, hogy helyettesítse a fiat valutákat, az inkább egy megbízható peer-to-peer fizetési hálózat. Mivel egy kriptográfiai algoritmus generálja a bizonyítékot arra, hogy a fizetés előre meghatározott paraméterek alapján történt, nincs szükség harmadik félre a tranzakció ellenőrzéséhez. A blokkláncot és a hozzá tartozó natív tokent ezért arra tervezték, hogy helyettesítse a bankrendszert és más olyan rendszereket, mint például a biztosítás, amelyekhez ma megbízható közvetítőre van szükség. Nincs szó a dollár helyettesítéséről. Ebben az értelemben a blokklánc különbözik más "digitális" tranzakciós mechanizmusoktól, például a PayPaltól, amelynek a működése a bankrendszertől függ a csalások megelőzése érdekében.

Ahhoz, hogy megbízható legyen, a rendszernek olyan eszközt kellett létrehoznia, amely nem rendelkezik kötelezettségekkel vagy függő követelésekkel, és ami csak reáleszköz lehet, akárcsak egy árucikk. Ennek eléréséhez a blokklánc-technológiák a természeti erőforrások - olaj, gáz, szén, urán és víz - szűkösségét használták fel az egyre növekvő számítási energiafogyasztás révén, hogy "kibányásszák" egy természeti erőforrás bitváltozatát.

Ebből a szempontból a hálózat belső értéke az a megbízható információ, amelyet a blokklánc a bányászás során állít elő, és a hálózatban natív tokenre van szükség ahhoz, hogy ezt a megbízható információt feloldják, kereskedhetővé és helyettesíthetővé tegyék. Ezért lehetetlen azt mondani, hogy a hálózatnak értéke és szerepe van a társadalomban anélkül, hogy azt mondanánk, hogy a tokennek is van.

A token értéke pedig a hálózat értékétől és növekedésétől függ.

Mivel azonban a hálózat decentralizált és anonim, a kriptoeszközök jövőbeli növekedése előtt álló jogi kihívások jelentősek. A dollárt kiszorítani próbáló tokenek a pénzmosás elleni törvényekbe ütköznek (AML), amint azt a közelmúltban a Colonial Pipeline üzemeltetőjétől és az ír egészségügyi szolgálattól bitcoinban követelt váltságdíjak is példázzák. A szabályozók akadályozhatják a kriptoeszközöknek a dollár vagy más valuták helyettesítésére való használatát egyszerűen azzal, hogy nem átválthatóvá teszik őket. Egy eszköznek csak akkor van értéke, ha felhasználható vagy eladható. A kínai és az indiai hatóságok már tettek lépéseket a kriptovaluták fizetőeszközként való felhasználása ellen.

Ennek eredményeképpen a fizetésen kívül más célra, például okos szerződések létrehozásához használt tokenek piaci részesedése valószínűleg tovább fog nőni.

A hálózat jelenti az értéket, ellentétben más árucikkekkel

Más árucikkekkel ellentétben a tokenek teljes értéküket a hálózatból nyerik. Egy bitcoinnak nincs értéke a hálózatán kívül, mivel az a Bitcoin-blokklánc natívja. Az olaj értéke szintén nagyrészt az általa táplált közlekedési hálózatból származik, de legalább az olajat el lehet égetni, hőtermelésre is használhatják a hálózaton kívül. A másik véglet, az arany egyáltalán nem igényel hálózatot.

A származtatott kereslet miatt az áru birtokosa ki van téve a hálózat elavulási kockázatának - ezt a leckét az olajtartalékok birtokosai most tanulják meg, mivel a dekarbonizáció csökkenti az olajkeresletet. Hasonlóképpen, a bitcoin tulajdonosai a hálózat gyorsuló hanyatlásának kockázatával szembesülnek egy új kriptovaluta által támogatott, konkurens hálózat miatt.

A Goldman szerint, mivel az arany iránti kereslet nem függ a hálózattól, az arany végül túl fog élni több más eszközt például az olajat is.

Valójában a legtöbb értékörző eszköz, mint például az arany vagy a gyémánt nem rendelkezik származtatott kereslettel, és ezért csak egységszintű entrópiakockázatnak van kitéve, ez teszi őket defenzívvé. A világ széteshet körülöttük, és ők megőrzik értéküket, és bár nincs származtatott keresletük, vannak más felhasználási módok, amelyek megalapozzák az értéküket, például az aranyat ékszerek készítéséhez és értékőrzőként is használják.

A tranzakciók növelik az értéket, ami egy kockázatos eszközt hoz létre

A kriptovalutákat nem úgy kereskedik, mint az aranyat, és a Goldman szerint ez így van rendjén. Bármely szabványos értékelési módszerrel a hálózaton végrehajtott tranzakciók vagy a hálózaton várható tranzakciók a hálózat értékének fő meghatározói.

Minél több tranzakciót tud igazolni a blokklánc, annál nagyobb a hálózat értéke.

A tranzakciós volumenek és az árucikké vált információk iránti kereslet nagyjából korrelál az üzleti ciklussal; így a kriptoeszközöknek prociklikus kockázatú eszközként kell viselkedniük, ahogyan az az elmúlt évtizedben is történt. Az arany és a bitcoin tehát nem egymással versengő eszközök, ahogyan azt általában félreértik, ehelyett egymás mellett létezhetnek. Mivel a hálózat és így a token értéke a tranzakciók mennyiségéből származik, a tokenek értékőrzőként való felhalmozása csökkenti a tranzakciókhoz rendelkezésre álló tokeneket, ami csökkenti a hálózat értékét. Mivel az arany nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, a nemesfém az egyetlen olyan árucikk, amelyet az intézményi befektetők fizikai formában is tartanak, miközben szinte az összes többi árucikket dematerializált formában, például határidős ügyleteken keresztül tartják, hogy elkerüljék a hálózat diszrupcióját. Ez azt sugallja, hogy az olajhoz hasonlóan a kriptoeszköz-befektetéseket is határidős kontraktusok formájában kell tartani, nem pedig fizikailag, ha értéktárolóként akarnak szolgálni.

A kriptoeszközök nem egyenlők a digitális olajjal, mivel nem nem-tartós fogyasztási cikkek, tehát újra és újra felhasználhatók. Ez a tartósság teszi őket értéktárolóvá, feltéve, hogy ez a kereslet nem zavarja meg a hálózatot. A legnagyobb hasznossággal rendelkező kriptoeszközök valószínűleg a domináns értéktárolók is lesznek.

Mi is az a kripto? Erőteljes hálózati hatás

A hálózat rendkívül erős hálózati externáliát biztosít a kriptónak, amellyel egyetlen más árucikk sem rendelkezik. A kriptohálózat-üzemeltetők (bányászok, tőzsdék, fejlesztők) mindannyian a natív tokenben szereznek jövedelmet, így teljes mértékben érdekeltek az ökoszisztéma sikerében. Hasonlóképpen a felhasználók, például a kereskedők, a befektetők és a spekulánsok is teljes mértékben érdekeltek a sikerben. Ez a bitcoin esetében arra ösztönzi a bitcoin-tulajdonosokat, hogy saját termékeik vásárlását bitcoinban bonyolítsák le, ami viszont nagyobb keresletet teremt a már birtokolt coinok iránt. Hasonlóképpen az ether-tulajdonosok is ösztönzést kapnak arra, hogy alkalmazásokat és egyéb termékeket építsenek az Ethereum-hálózaton, hogy növeljék a tokenjeik értékét.

Mivel a tokenek tulajdonosai részesedéssel rendelkeznek a hálózatban, a spekuláció serkenti az adoptációt; még a válságos időszakokban is motiváltak a tokenek tulajdonosai, hogy a következő fellendülés megteremtésén dolgozzanak.

Minden az információról szól

Mivel a token értéke a megbízható információ értékétől függ, a blokklánc-technológia azok felé az iparágak felé mozdult el, ahol a bizalom a legfontosabb, ilyen a pénzügyi szektor, a jog és az orvostudomány. A Bitcoin-blokklánc esetében ez az információ a hálózat minden mérlegének és a köztük lévő tranzakcióknak a nyilvántartása, ezt a funkciót eredetileg a bankok töltik be. Egy okos szerződés - egy programkód, amely egy előre meghatározott szabály szerint hajtódik végre - esetében az Ethereumon mind a szerződés feltételei (a kód), mind a szerződés állapota (végrehajtva vagy nem végrehajtva) az Ethereum blokkláncán validált információ. Ennek eredményeképpen a szerződésben részt vevő fél nem követelhet pénzátutalást anélkül, hogy a hálózat ne alakítana ki konszenzust arról, hogy a szerződés valóban végrehajtásra került.

A Goldman szerint a legértékesebb kriptoeszközök azok lesznek, amelyek segítenek a gazdaságban a legkritikusabb információk ellenőrzésében.

Idővel a hálózat decentralizált jellege csökkenteni fogja a személyes adatok blokkláncon való tárolásával kapcsolatos aggodalmakat. Az egyén digitális profilja személyes adatokat tartalmazhat, beleértve a vagyontárgyak tulajdonjogát, az egészségügyi kórtörténetet és még a szellemi tulajdonjogokat is. Mivel ezek az információk megváltoztathatatlanok - konszenzus nélkül nem módosíthatók -, a megbízható információk ezután tokenizálhatók és kereskedhetők.

Egy olyan blokkláncplatform, mint az Ethereum, potenciálisan a megbízható információk eladóinak nagy piacává válhatna, mint ma az Amazon a fogyasztási cikkek esetében.

Kriptovaluták a mostani cikluson túl

Számos mérőszám - Metcalfe törvénye vagy a hálózati érték és a tranzakciók aránya (NVT) - szerint a kriptoeszközök buborékban vannak. De vajon az "árucikké tett információ" iránti kereslet elég alacsony költséggel elég gazdasági értéket teremt ahhoz, hogy hosszútávon skálázható legyen? Ha a jogrendszer befogadja ezeket az eszközöket, akkor a Goldman szerint igen. Bár sok túlértékelt hálózat létezik, néhány ezek közül valószínűleg hosszútávú győztesként fog kiemelkedni a digitális gazdaság következő szakaszában, ahogyan a mai technológiai nagyvállalatok is kiemelkedtek a dotcom lufi után. Ez az átalakulás már most zajlik - becslések szerint csak az Egyesült Államokban már 21,2 millió kriptovaluta-tulajdonos van. A technológiai, környezeti és jogi kihívások azonban még mindig kockázatot jelentenek.

Az Ethereum 2.0 várhatóan 3000 tranzakció/másodpercre (tps) növeli a hálózati kapacitást, míg a sharding - amely a tranzakciók párhuzamos ellenőrzésével skálázza az Ethereum 2.0 Proof of Stake (PoS) rendszerét - akár 100 000 tps-re is növelheti a kapacitást. Összehasonlításképpen: a Visa akár 65 000 tps feldolgozására is képes, de jellemzően 2000 tps körül teljesít. A PoS amellett, hogy a kriptoeszközöket ESG-barátabbá teszi, jelentősen megnövelheti a másodpercenkénti tranzakciók számítási idejét, ami tovább ösztönzi a technológiai adaptációt.

Míg a gazdasági kihívások leküzdése valószínűleg kezelhető lesz, a jogi kihívások a legnagyobb kockázati források sok kriptoeszköz esetében. Megerősítést nyert, hogy a Colonial Pipeline esetében a 75 bitcoin váltságdíjat valóban kifizették, ami emlékeztet arra, hogy a kriptovaluták még mindig megkönnyítik a bűncselekményeket, amelynek nagy társadalmi költségei vannak.

Az Ethereum esetében az olyan új vállalatok, amelyek a pénzügyeket, a jogot vagy az orvostudományt akarják diszruptálni azáltal, hogy a platformon tárolt információkat beépítik algoritmusaikba, valószínűleg problémákba ütköznek jogi téren. Ha a kriptoeszközök fenn akarnak maradni és teljes potenciáljukat kiaknázni, akkor meg kell határozni a "kellően decentralizált" fogalmát, amely kielégítő a szabályozó hatóságoknak; ellenkező esetben a technológiák hamarosan kifogyhatnak a felhasználási lehetőségekből.

Digitális értéktároló

A Goldman szerint az ethereum nagy eséllyel megelőzi a bitcoint, mint domináns digitális értékőrző eszköz, ennek a fogalmát a Goldman a következőképp fogalmazta meg:

A bitcoin a feltörekvő blokklánc-technológián alapul, amely képes diszruptálni a globális pénzügyeket, de ma még csak korlátozottan használható, ezért a bitcoint problémakereső megoldásnak bélyegezték. Sok befektető most úgy tekint a bitcoinra, mint digitális értéktárolóra, amely az aranyhoz, a lakáshoz vagy a jó borhoz hasonlítható. A történelem során azonban minden valódi értéktároló vagy jövedelmet, vagy hasznosságot biztosított,

a bitcoin pedig jelenleg nem biztosít jövedelmet és csak nagyon szerény hasznosságot.

A bitcoinnal ellentétben azonban számos más kriptoeszköz létrehozása mögött egyértelmű gazdasági indokok állnak. A bitcoinnak az elsőként piacra lépők előnye is törékeny; a kripto továbbra is egy új terület, ahol a technológia és a fogyasztói preferenciák változnak, és azok a hálózatok, amelyek nem tudnak gyorsan alkalmazkodni, elveszíthetik vezető szerepüket. Ezért a Goldman úgy látja, hogy a bitcoin valószínűleg előbb-utóbb elveszíti a domináns digitális értéktároló címét egy másik, nagyobb gyakorlati használattal és technológiai agilitással rendelkező kriptopénz javára.

A bank szerint az ethereum tűnik ma a legesélyesebb jelöltnek arra, hogy megelőzze a bitcoint,

de ez a kimenetel korántsem biztos.

Az ethereum legyőzi a bitcoint

Tekintettel a valós felhasználás fontosságára az értéktároló meghatározásában, az ethereum a Goldman szerint nagy eséllyel megelőzi a bitcoint, mint domináns digitális értéktároló. Az Ethereum ökoszisztéma támogatja az okos szerződéseket, és lehetőséget biztosít a fejlesztőknek, hogy új alkalmazásokat hozzanak létre a platformján. A legtöbb decentralizált pénzügyi (DeFi) alkalmazást az Ethereum-hálózatra építik, és a ma kibocsátott, NFT-k (non-fungible tokens) többségét ethereummal vásárolják meg. Az ethereumban lebonyolított tranzakciók nagyobb száma a bitcoinhoz képest ezt a dominanciát tükrözi. Ahogy a kriptopénzek használata a DeFi-ban és az NFT-kben egyre szélesebb körben elterjed, az ethereum ki fogja építeni a saját first-mover előnyét az alkalmazott kriptotechnológiában.

Az Ethereum arra is használható, hogy szinte bármilyen információt biztonságosan és privát módon tároljunk egy decentralizált főkönyvben, ez az információ pedig tokenizálható és kereskedhető. Ez azt jelenti, hogy az Ethereum platformban megvan a lehetőség, hogy a megbízható információk nagy piacává váljon. Ennek első jeleit már láthatjuk a digitális művészet és a gyűjtemények online értékesítésével, az NFT-k használatával, de ez csak egy aprócska betekintés a tényleges gyakorlati felhasználásokba. A magánszemélyek például az Ethereumon keresztül tárolhatják és értékesíthetik orvosi adataikat a gyógyszerkutató cégeknek, az Ethereumon található digitális profil tartalmazhat személyes adatokat, beleértve a vagyontárgyak tulajdonjogát, az orvosi kórtörténetet és akár a szellemi tulajdonjogokat is. Az Ethereum előnye az is, hogy decentralizált globális szerverbázison fut, nem pedig központosítotton, mint az Amazon vagy a Microsoft, ami megnyugtató választ adhat a személyes adatok megosztásával kapcsolatos aggályokra.

A bitcoin mint értéktároló mellett szóló egyik fő érv a korlátozott kínálat. Az értéktárolók sikerét azonban nem a hiány, hanem a kereslet határozza meg. Egyetlen más értéktárolónak sincs rögzített kínálata: az arany kínálata évszázadokon keresztül közel 2 százalékkal nőtt évente, és mégis elfogadott értéktároló maradt, számos ritka elem, mint például az ozmium, nem értéktároló, sőt, a rögzített és korlátozott kínálat azzal a kockázattal jár, hogy az áringadozást fokozza, mivel ösztönzi a felhalmozást, és arra kényszeríti az új vevőket, hogy túllicitálják a meglévő tulajdonosokat, ami buborékokat hozhat létre. Az értékmegőrzés szempontjából a korlátozott kínálatnál fontosabb, hogy alacsony legyen az új kínálat növekedésének kockázata. Az ethereum, amelynek teljes kínálatát nem korlátozzák, de az éves kínálatnövekedést igen, megfelel ennek a kritériumnak.

Gyorsan fejlődő technológia

A leggyakoribb érv amellett, hogy a bitcoin megőrizze dominanciáját más kriptovalutákkal szemben, az a first-mover előnye és a nagy felhasználói bázisa. A történelem azonban azt mutatja, hogy egy gyorsan változó technológiával és növekvő kereslettel rendelkező iparágban az elsőként lépő előnyét nehéz fenntartani. Ha egy inkumbens szereplő nem tud alkalmazkodni a változó fogyasztói preferenciákhoz vagy a versenytársak technológiai fejlődéséhez, elveszítheti domináns pozícióját. Gondoljunk csak a Myspace-re és a Facebookra, a Netscape-re és az Internet Explorerre vagy a Yahoo-ra és a Google-ra.

Maguk a kriptohálózatok esetében az aktív felhasználók száma nagyon változékony. Az Ethereum 2017/18 során egy év alatt 80 százalékkal nagyobb aktív felhasználói bázist tudott szerezni, mint a Bitcoin. Az Ethereum irányítási struktúrája, amelyben egy központi fejlesztői csapat irányítja az új javaslatokat, talán a legjobb megoldás a mai dinamikus környezetben, amelyben a kriptotechnológia gyorsan változik, és a gyors frissítést elmulasztó rendszerek elavulttá válhatnak.

Az Ethereum sokkal gyorsabban frissíti a protokollját, mint a Bitcoin, ugyanis jelenleg a Proof of Work (PoW) konszenzusról a Proof of Stake (PoS) konszenzusra áll át. A Proof of Stake előnye, hogy drámaian növeli a rendszer energiahatékonyságát, mivel a bányászokat nem a kapacitásuk, hanem az általuk birtokolt ethereum-állományok mennyisége alapján jutalmazza, ami véget vet a bányászok jutalmáért folytatott áramégető versenynek. A Bitcoin energiafogyasztása jelenleg már akkora, mint egész Hollandiáé, és megduplázódhat, ha a bitcoin ára 100 000 dollárra emelkedik.

Ez ESG-szempontból problémássá teszi a bitcoinbefektetést.

Míg a PoS protokollok biztonsági aggályokat vetnek fel, mivel az ellenőrzési folyamatban megbízható felügyelőkre van szükség, a Bitcoin sem 100 százalékig biztonságos. Négy nagy kínai bányászati pool ellenőrzi a Bitcoin-kínálat közel 60 százalékát, és elméletileg összejátszhatnak hamis tranzakciókhoz. Az Ethereumnak is számos kockázattal kell szembenéznie, és a dominancia átvétele korántsem garantált. Ha például az Ethereum 2.0 frissítése késik, a fejlesztők a konkurens platformokra való áttérés mellett dönthetnek. Hasonlóképpen, a Bitcoin használhatósága potenciálisan javulhat a Lightning Network bevezetésével, az intelligens szerződéseket támogató protokollváltással és a PoS-re való áttéréssel. Minden kriptovaluta még a kezdeti szakaszban van, gyorsan változó technológiával és változékony felhasználói bázissal.

A nagy volatilitás velünk marad, amíg a valódi használat nem növeli az értéket

A kriptók jelenlegi ralija és a 2017/18-as kriptopiaci bika piac között a legfontosabb különbség az intézményi befektetők jelenléte - ez annak a jele, hogy a pénzügyi piacok kezdik befogadni a kriptoeszközöket. A bitcoin volatilitása azonban tartósan magas maradt, az árfolyam a múlt héten egy nap alatt több mint 20 százalékot esett. Ez a volatilitás valószínűleg nem fog csökkenni mindaddig, amíg a bitcoinnak nincs az ártól független, valós, gazdasági haszna, amely kiegyenlíti az eladási nyomás időszakait. Az utóbbi időben az intézményi részvétel lelassult, ami a kripto ETF-ekbe történő alacsonyabb beáramlásban tükröződik, míg az altcoinok szárnyalása azt jelzi, hogy a lakossági aktivitás ismét a középpontba került.

Ez az intézményi elfogadásról a növekvő lakossági spekulációra való áttérés olyan piacot hoz létre, amely egyre inkább hasonlít a 2017/18-as évhez, növelve egy jelentős korrekció kockázatát. Csak a valós kereslet - amely gazdasági problémát old meg - vethet véget ennek az ingadozásnak, és hozhatja el a kriptopénzek új, érett korszakát, amely inkább a gazdaságon, mint a spekuláción alapul.

Goldman konklúziója:

az Ethereum az a platform, amely itt és most megoldja a gazdasági problémákat, míg a bitcoin "egy problémát kereső megoldás".

A JP Morgan is megszólalt már az Ethereumról

Nem a Goldman az első a nagy befektetési bankok közül, amelyik optimista az Ethereumra, a JP Morgan kvantitatív elemzője, Nick Panigirtzoglou hat okot fogalmazott meg, amiért az Ethereum felemelkedése folytatódni fog, még akkor is, ha akár Kína, akár az USA lecsap a bitcoinra:

Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Ethereum blokkláncot használta 100 millió euró értékű, kétéves, zéró kupon digitális kötvény kibocsátásához, amely az intézmény első digitális kötvénye. A tranzakció során az Ethereum blokkláncon kötvénytokenek sorozata került forgalomba, ahol a befektetők hagyományos fiat-alapú eszközökkel vásárolták meg és fizették ki az értékpapír-tokeneket. Az EIB digitális kötvénye igen jelentős lépés, mivel ez az Ethereum blokklánc elfogadását jelenti egy elismert pénzügyi intézmény részéről.

A tranzakció során az Ethereum blokkláncon kötvénytokenek sorozata került forgalomba, ahol a befektetők hagyományos fiat-alapú eszközökkel vásárolták meg és fizették ki az értékpapír-tokeneket. Az EIB digitális kötvénye igen jelentős lépés, mivel ez az Ethereum blokklánc elfogadását jelenti egy elismert pénzügyi intézmény részéről. Az első Ethereum ETF-et (ETHH) április 20-án indította el a kanadai Purpose Investments, majd ugyanebben a hónapban további három Ethereum ETF bevezetésére került sor.

Az Ethereum kínálati oldalának strukturális csökkenése is fontos tényezőt az EIP-1559 protokoll nyáron esedékes bevezetésétől kezdve. Az EIP-1559 lényege, hogy az Ethereum blokkláncon a tranzakciós díjakat kiszámíthatóbbá tegye azáltal, hogy a hálózati aktivitástól függően automatikusan kiszámított alapdíjat vezet be minden tranzakcióra. Az etherben történő fizetés után ez a díj azonnal elégetésre kerülne, ami a jövőben az ether kínálat csökkenését jelentené. Az ether elméletileg korlátlan kínálata a múltban aggodalomra adott okot, mivel a forgalomban lévő ether az elmúlt három évben évente 5 százalékkal nőtt. Az alapdíjakon keresztül történő ether elégetésével az EIP-1559 potenciálisan évi 1-2 százalékra csökkentheti a forgalomban lévő ether tokenek éves változását.

A befektetők nagyobb hangsúlyt fektetnek az ESG-re, így a figyelem az energiaigényes bitcoin blokkláncról az Ethereum blokkláncra terelődött, amely az Ethereum 2.0-t megelőlegezve várhatóan 2022 végére sokkal energiahatékonyabb lesz. Az Ethereum 2.0 az energiaigényes Proof-of-Work konszenzus mechanizmusról egy sokkal kevésbé energiaigényes Proof-of-Stake mechanizmusra való átállással is jár. Ennek eredményeként kevesebb számítási teljesítményre és energiafogyasztásra lesz szükség az Ethereum-hálózat fenntartásához.

Az NFT-k és a stablecoinok utóbbi hónapokban tapasztalt ugrásszerű növekedése növeli az ether használatát, amely már most is dominál a DeFi ökoszisztémában.

A kötvényhozamok emelkedése és a monetáris politika esetleges normalizálódása ugyanúgy lefelé irányuló nyomást gyakorol a bitcoinra - mint digitális aranyra -, ahogy a magasabb reálhozamok a hagyományos aranyra. Mivel az Ethereum a DeFi-tól a szerencsejátékokon át az NFT-kig és a stabilcoinokig terjedő alkalmazásaiból nyeri az értékét, a bitcoinnál kevésbé tűnik érzékenynek a magasabb reálhozamokra.

Röviden: bár nem kell egyetérteni a Goldmannal vagy a JP Morgannal, ezek képviselik az intézményi álláspontot. Más szóval, a bitcoin és az ethereum egymás mellett létezhet, és látszólag még népszerűbbé válhat, és végül új történelmi csúcsokat érhet el, de ha a központi bankok a helyi szabályozókkal együttműködve úgy döntenek, hogy lecsapnak a kriptókra, akkor valójában a bitcoin által jelentett adócsalási/pénzmosási fenyegetést fogják megszüntetni, míg az Ethereumot - és annak különböző DeFi spin-offjait - érintetlenül hagyják.

