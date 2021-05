Megtáltosodtak a kriptovaluták, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jól kezdték a hetet a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is feljebb került tegnap. Elsősorban a technológiai részvények szerepeltek jól, de a sétahajós társaságok is pluszban zártak. Az emelkedést segíthette, hogy egyrészt az elmúlt napokban enyhén mérséklődött a 10 éves amerikai államkötvény hozama, másrészt Joe Biden tervezett infrastrukturális programja kapcsán is haladnak a tárgyalások. Az ázsiai piacokon szintén kedvező a kereskedési hangulat, míg Európában mérsékelt emelkedés látható. A kriptovaluták pedig ismét megtáltosodtak egyelőre, a bitcoin 40 ezer dollár közelében mozog.