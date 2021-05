Újra nagyot nőtt a 4iG

77 százalékkal emelkedő árbevételről, 74 százalékkal emelkedő EBITDA-ról és 81 százalékkal megugró adózott eredményről számolt be ma reggel közzétett, idei első negyedéves gyorsjelentésében a 4iG. A növekedés mögött a vállalatcsoport organikus fejlődése mellett a 4iG akvizíciós stratégiájának eredményei állnak, emeli ki a menedzsment a gyorsjelentésben.

Már tavaly is jelentősen nőtt a 4iG bevétele, az idei első negyedévben azonban újra magas lett a növekedési dinamika: az árbevétel 77 százalékkal 15,3 milliárd forintra bővült. Az első negyedévesnél magasabb bevételt korábban csak 2 alkalommal ért el a 4iG, első negyedéves bevétele pedig soha korábban nem volt olyan magas, mint idén.

Az EBITDA közel olyan ütemben nőtt, mint a bevétel, a pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény 74 százalékkal 1,003 milliárd forintra bővült.

A cégcsoport adózott eredménye 81 százalékkal 566 millió forintra emelkedett.

Az elmúlt egy évben jelentősen nőtt a dolgozói létszám is, az elmúlt év első negyedévéhez képest több mint 50 százalékkal, 917 főre nőtt az alkalmazottak száma, ami elsősorban a 4iG által végrehajtott vállalatvásárlásoknak tudható be.

A 4iG igazgatósága rendes évi közgyűlésen a 2020-as üzleti év után 2,212 milliárd forintos osztalék fizetéséről döntött. Az osztalék kifizetésének a pontos időpontjáról a későbbiekben határoz az igazgatóság, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2021. december 31-ig megtörténik.

A társaság az idei évben további jelentős növekedésre számít, amelynek hátterében elsősorban a már bejelentett, illetve tervezett akvizíciók állnak.

A gyorsjelentésben a vállalat menedzsmentje megerősítette, hogy az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy a 4iG Magyarországon és a régióban meghatározó piaci pozíciókat építsen ki az IT és ICT szolgáltatások széles területén, valamint jelentős növekedést érjen el a hazai-, illetve közép- és kelet európai távközlési piacon. A társaság stratégiáját az első negyedévben megvalósított kötvényaukció is támogatja, amelynek során a 4iG 15,45 milliárd forint forrást vont be az MNB Növekedési kötvényprogramjában, emeli ki a gyorsjelentésben a menedzsment.

A befektetők jól fogadták a 4iG első negyedéves számait, az árfolyam ma 1,7 százalékot emelkedett, de még így is 3,5 százalékkal lejjebb áll, mint tavaly év végén.