Soha nem lesz már olyan az üzleti utazás, mint a járvány előtt volt

A koronavírus-járvány miatti lezárások nagy csapást mértek az utazásokra, különösen az üzleti utakra és az Airbnb vezérigazgatója, Brian Chesky szerint a járvány előtti időszak soha nem is tér vissza az üzleti szegmensben – írja a Yahoo Finance.

Bár az utazások szépen lassan elkezdtek élénkülni, ahogy közeleg a nyár, az üzleti utak még le vannak maradva, különösen ami a hosszabb utakat illeti és a Barclays elemzője szerint ez lesz az a szegmens, amelynek a legtovább tart majd a felépülés.

A vállalatok gyorsan felfüggesztették a nemzetközi üzleti utakat, amikor beütött a járvány és minden bizonnyal óvatosak lesznek majd, amikor az újraindításra kerül sor.

A járványt megelőzően, 2019-ben az üzleti utakra fordított összegek a globális utazási és turizmus szegmens 21,4 százalékát adták. Az üzleti utazások a globális GDP 1,5 százalékát tették ki és az elmúlt öt évben évente átlagosan 3,6 százalékkal növekedett a piac. Az Egyesült Államok és Kína a globális üzleti utazások közel 45 százalékát tették ki.

Tavaly április és december között az üzleti utakra fordított összegek globálisan 68 százalékkal zuhantak és a becslések szerint év/év alapon több mint 50 százalékos volt a visszaesés. Összehasonlításképp az előző gazdasági válságok során, például 2001-ben 11 százalékkal, 2009-ben pedig 7,5 százalékkal estek vissza.

A Barclays hozzáteszi, hogy az üzleti utasok kifejezetten fontosak a légiközlekedésnek, hiszen bár csak az utaslétszám 12 százalékát adják, volt olyan időszak, amikor a légitársaságok profitjának csaknem 75 százaléka volt köszönhető nekik.

A lassabb felépülés mögött egyrészt az húzódik meg, hogy a járványhelyzet miatt a nemzetközi utazások még mindig nehézkesek a határátlépések korlátozásai miatt. A különböző országok különböző belépési feltételeket és karanténszabályokat alkalmaznak, így mindenki alaposan meggondolja, hogy szükséges-e a munkavállalók utaztatása. És számolni kell azzal is, hogy a személyes meetingek fokozott egészségügyi kockázatot jelentenek a virtuális megbeszélésekhez képest. Az otthoni munka és a videókonferenciák térhódítása olyan viselkedési változásokat indított el, amelyeket nehéz lesz a visszájára fordítani. Megnövekedett a produktivitás, amit az okozott, hogy kevesebb időt, energiát és pénzt kellett utazásra fordítani. Arról nem is beszélve, hogy mekkora kockázatot jelent az utazás, hiszen ha közben vezet be karantént egy ország a járvány hirtelen felfutása miatt, amikor az utazók napokat, heteket kénytelenek eltölteni külföldön hotelekben.

Kialakulhat azonban az üzleti utazásoknak egy új formája, amikor a munkahelyüktől messzebbre költöző, otthonról dolgozó munkatársaknak vissza kell járniuk meetingekre - írja a Yahoo Finance.

Címlapkép: Getty Images