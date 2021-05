A negyedik ipari forradalom Magyarországot is elérte – Miről szól a digitalizáció a hazai gyártóvállalatoknál?

A gyártóipar digitalizációjáról, a nemzetközi ipar 4.0 trendek hazai alkalmazhatóságáról, az emberek és gépek kapcsolatáról volt szó a nemrégiben Németországban megrendezett Hannover Messe c. rendezvény nyomdokain a Digital trends in manufacturing rendezvényünkön, mely a Microsoft szakmai gondozásában, hazai iparvállalatok felsővezetőinek részvételével zajlott.

A rendezvényt megnyitó felvezető előadásában Szabó Gábor, a Microsoft szakértője kifejtette, hogy a szolgáltatószektorral ellentétben a gyártóiparban egy meglehetősen bonyolult értékláncon keresztül egy nyersanyagból emberi és gépi beavatkozások láncán keresztül egy termék készül, amit aztán el is kell juttatni az ügyfelekhez. Az ellátási lánc, a gyártás megszervezésében rengeteg olyan pont van, ahol a digitalizáció segíthet a hatékonyság növelésében. A gyártóipar egyik jellegzetessége, hogy az egyik legfontosabb erőforrás az emberi munkaerő, azok a dolgozók, akik a gyártást vezérlik, akik az itt felhalmozott tudást képviselik.

Digitális ellátási lánc

Keszte Róbert (Continental) szerint az end-to-end digitális ellátási lánc egy tökéletes vízió, ha arra gondolunk, hogy a következő 20-30 évben ide eljutunk: egy bemutatóteremben a vevő megrendeli az árut, az információ végigszalad a 10 szintű beszállítói láncon, és a végén a gyártósor önmagától legyártja a terméket. Ettől a mai valóság még nagyon messze van, de erre törekednek a gyártók. A pandémia utáni visszapattanásban alapanyaghiánnyal küzdünk az elektronikai iparban, nem tudtuk megfelelően előre jelezni, hogy mire lesz szükségünk. Ebben sokat tudna segíteni a digitalizáció, hogy a rendelkezésére álló adatokból, a vevői jelzésekből és az ezekből készített előrejelzésekből tervezhetővé váljon a gyártás.

Aki a saját rendelkezésére álló adatai alapján pontosabb előrejelzést tud adni, hogy milyen megrendelései, nyersanyag-igényei lesznek, még ha ezzel csak margináilsan is lesz gyorsabb, de előnyhöz juthat a versenytársaival szemben. Nem muszáj az oroszlánnál gyorsabbnak lenni, elég, ha csak a versenytársnál gyorsabbak vagyunk. Az end-to-end digitális értékláncot nem lehet egyetlen lépésben létrehozni, de egy lépéssel lehet előrébb látni, ehhez a cég különböző rendszereiből az adatokat kell megfelelően integrálni, összeilleszteni – vélte Szabó Gábor.

A forecast a legeslegfontosabb, de a legeslegnehezebb is egyben a mai világban, az ügyféligények folyamatosan változnak, egyik napról a másikra. Ez valóban hatalmas versenyelőnyt jelenthet, de ezt megoldani nagyon nagy kihívás is – tette hozzá Majtényi Márta (Tungsram).

Digitalizáció a gyárakban

Czuczor Gábor (Capgemini) egy példát mutatott be arról, hogy mennyire nagy lehet a különbség akár gyárakon belül is a digitalizáció használatában: egy gyárlátogatás során azt tapasztalták, hogy míg a raktárban önjáró robotok pakolták a raklapokat a megfelelő polcokra, addig a műszaknaplót faliújságon, papír alapon tartották nyilván a dolgozók. A tanácsadóknak azokat a pontokat kell jól felismerni, ahol a digitalizáció valóban érdemi segítséget jelenthet, és megtérülési oldalról a leggyorsabban megvalósítható segítséget nyújtja.

Az eseményen az előadók felidézték a Hannover Messén elhangzott esettanulmányt az Ericcson okosgyár-projektjéről, melyet Enno de Boer (Mckinsey and Company) mutatott be egy beszélgetés során.

„Az Ericsson azt mondta „szeretnénk valami különlegeset elérni Dallasban, Texas államban, szeretnénk létrehozni az első 5G Világítótornyot”. Ehhez modernizált felhő alapú architektúrát vásároltak, történetesen az Azure-t használták, amivel mindenki másnál sokkal gyorsabban tudtak use case-eket kipróbálni. Emellett agilis módszertant használtak, sprintekben dolgoztak, MVP-ket hoztak létre. Kilenc hónap után 25 use case-t hívtak életre, 120 százalékkal nőtt a produktivitás, 70 százalékkal a termékek szállítási ideje, 50 százalékkal kevesebb raktárkészlet mellett. Ezeket a hatásokat nem tudod elérni digitalizáció nélkül.”

Németh Gábor (Foxconn) elmondta, mostanra már a magyar Foxconn gyárban is van olyan use case, amely valós 5G alapon fut. Ha megvan erre a lehetőséged, előbb utóbb az a gondolat is meglesz hozzá, hogy mire lehet használni az új technológiákat. A Foxconn gyárában már alkalmazzák a Microsoft HoloLens kiterjesztett valóság szemüvegét, amellyel például a minőségbiztosítási kollégák élőben közvetíteni tudnak egy audit folyamatot.

Innováció és a munkaerő szerepe az iparban

A Tungsramnál okosmegoldásokban és IOT megoldásokban is gondolkodnak mind a gyárakban, mind piaci megoldásként. A gyárakban például olyan megoldásokat alakítanak ki, amellyel mérhetővé válik, ki milyen effektíven dolgozik. Majtényi Márta szerint az innovációban a hibrid modellek működnek a legjobban: szükség van a cégspecifikus belső tudással rendelkező kollégákra és a külső, a világot másképpen szemlélő tanácsadókra.

A Continentalnál a helyi szintű innováció mindig egy csapatmunka, a menedzsmentnek, és második-harmadik szintű vezetésnek egyaránt fontos szerepe van abban, hogy a gyárba külső forrásból hozzanak új megoldásokat, hogy szervezeti kultúrája legyen annak, hogy új információkat szerezzenek, megoldásokat teszteljenek. Ha valahol tudáshiánnyal vagy erőforráshiánnyal küzdenek, ott alkalmaznak tanácsadókat, beszállítókat, de fontos a belső kompetenciák megléte is.

Keszte Róbert szerint a cégek fennmaradása és prosperitása azon múlik, hogy mennyire versenyképes egy cég, azaz hogyan tud ugyanannyi ráfordítással többet termelni, vagy kevesebb ráfordítással ugyanannyit termelni. Ezt kétféleképpen lehet megtenni: „a dolgozó vagy gyorsabban kapkodja a lábát, ez a kevésbé célszerű út, vagy valamit okosabban tesz.” A Contitnentalnál a dolgozók digitális fejlesztése érdekében beépítették a pénzügyi motivációs rendszerbe a digitalizációt.

Az innovációs törekvések akkor működnek jól, ha a cégen belüli stakeholderek, döntéshozók látnak fantáziát az adott innovációs irányvonalban. Alulról nagyon nehéz felvinni egy döntést, de Magyarországon és a régióban ezen a területen jól állunk, nagyon sok sikeres példát látni, merünk újdonságokban gondolkozni – vélte Németh Gábor.

