Mínuszban a magyar tőzsde, de az AutoWallis részvényei raliznak

Nagyjából két hete a hongkongi biztonsági iroda zárolta a hatóságok által nem engedélyezett tiltakozások miatt bebörtönzött Jimmy Lai hongkongi médiamogul vagyonát. Ezt követően pedig felfüggesztették cégének, a Next Digital részvényeinek a kereskedését is. Ma azonban feloldották a korlátozást, és a Next Digital árfolyama szárnyal, mivel sok befektető így fejezi ki szimpátiáját a letartóztatott médiamogul felé.