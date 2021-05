Egyre csúnyább az esés a kriptopiacon, de a tőzsdéken kitart a jó hangulat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban vegyes mozgásokat láttunk a világ tőzsdéin, mind az európai, mind az amerikai tőzsdék felemás teljesítmény nyújtottak, ma reggel azonban már kifejezetten jó hangulat uralkodott az ázsiai piacokon, miután a New York Times értesülései a Joe Biden féle amerikai adminisztráció mintegy 6000 milliárd dollárra emelné az amerikai költségvetést, ami rekordmagas lenne. A hírt követően pluszba lendültek az amerikai határidős indexek, az európai tőzsdéken pedig kifejezetten jó hangulat uralkodik, a magyar tőzsde is emelkedik. Mindeközben a kriptovaluták piacán kedvezőtlen a hangulat, a bitcoin árfolyama 8,9 százalékos mínuszban is járt ma.