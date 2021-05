Lezajlott az MVM startup versenye, izgalmas elképzeléseket mutattak be a döntősök

Lezajlott az MVM Edison nevű startup versenyének döntője, amelyen nyolc döntős csapat versenyzett több tízmilliós befektetésért. A versenyre rekord számú, több mint 260 pályamunka érkezett idén. Az „ötlet fázis” kategóriájának győztese egy autózás helyett kerékpározásra ösztönző applikáció, míg az „érettebb fázis” kategóriájának nyertese egy ipari validációs tesztek „Airbnb-jeként” szolgáló platform lett.

A program története során már több mint 700 pályázat került a zsűri asztalára, az öt év döntőiben szereplő 32 csapat egy egyedi mentorprogramban vett részt, a dobogóra pedig 13 nyertes csapat állhatott eddig.

Bertalan Zsolt, az MVM Energetika csoportszintű technológiai innovációs igazgatója azt mondta, hogy:

Ma minden eddiginél fontosabb, hogy felkutassuk az innovatív eszközöket, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az energiaellátás és a vállalati működés hatékonyságának növeléséhez.

Az idei döntőbe jutott nyolc csapat egy intenzív, két hónapos képzésen vehetett részt, amelyen az MVM Csoport inkubátorcége, a Smart Future Lab szakértői nyújtottak támogatást abban, hogy az ötlet fázisnál tartó projektek befektetésre érett, „startup-ready” termékké, szolgáltatássá nőhessék ki magukat. Az érettebb fázisban jelentkező csapatok pedig a MVM Csoporttal lehetséges együttműködés koncepcióját prezentálták a zsűri előtt. A két eltérő érettségi fázisban versenyző csapatokat külön díjazták.

Bertalan Zsolt elmondta lapunknak, hogy a képzési program keretében abban is segítenek a startupoknak, hogy többek között kitalálják: mi az értékajánlata az üzleti elképzelésüknek, kik a kulcspartnerek, hajlandó-e az ügyfél fizetni ezért, megvalósítható-e az ötlet. Volt olyan csapat is, amely az Edison program alatt már prototípust is összerakott – tette hozzá.

Az MVM emellett abban is tud segíteni a csapatoknak, hogy össze tudja kötni a startupokat a potenciális ügyfelekkel, illetve szakmai partnereket, szakértőket is tud adni a társaság.

Emellett minden csapathoz egy mentort is rendelnek. Az esetleges tőkebefektetés mellett pedig a programot követően is tud a társaság segíteni a csapatoknak (pl. tesztelési lehetőség, potenciális ügyfelek). Ha pedig olyan jellegű a megvalósított termék vagy szolgáltatás, akkor pedig akár az is lehetséges, hogy az MVM Csoport, mint vásárló jelenjen meg - mondta el Bertalan Zsolt.

Az ötlet fázis kategóriájában:

az első helyen az autózás helyett kerékpározásra ösztönző applikációt kínáló Ethicoin végzett, a csapattagok ötmillió forint támogatásban részesültek.

A második helyezett a Tourmix csapata lett, sharing economy-n alapuló házhoz szállító szolgáltatásukkal, ők hárommillió forint támogatást kaptak.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a GreenIT csapata állhatott fel, akik a komposztálás új módját megteremtő innovációjukkal érdemelték ki az egymillió forint jutalmat.

Az érettebb fázisban járó megoldások közül

a Labshare ipari validációs tesztek „Airbnb-jeként” szolgáló platformja bizonyult a legjobbnak, így ők ötmillió forint támogatásban részesültek.

A zsűri tagja volt Bertalan Zsolt, az MVM Energetika csoportszintű technológiai innovációs igazgatója, Dr. Tomaj Balázs, az MVM Energetika ügyfél vezérigazgató-helyettese, Sitányi László, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai és gazdasági vezetője, Dr. Hajnal Tamás, a Széchenyi Alapok vezérigazgatói tanácsadója, valamint Répássy Zsuzsanna Réka, az ittaSzezon.com alapítója.

Forrás: MVM

Az ötlet fázis kategóriában győztes Ethicoin koncepciójának alapja egy okostelefonos alkalmazás, amelynek segítéségével a felhasználók 50 forint értékű EthiCoinhoz juthatnak minden egyes, autózás helyett kerékpáron megtett kilométer után. A forintosított értéket pedig a tervek szerint a fenntarthatóságban élen járó üzletekben, illetve partnereknél lehet majd beváltani. A partnerek számára pedig lehetőséget teremtene az applikáció arra, hogy egyszerűbben találják meg környezettudatos célközönségüket.

Az érettebb fázis kategóriájának nyertes csapata, a Labshare, pedig az ipari validációs tesztek „Airbnb-jeként” szolgáló platformot fejlesztett ki. Az autóipari és elektronikai ipari termékeket piacra vitele előtt validációs teszteknek kell alávetni. Egy autóipari termék esetében egy ilyen tesztsorozat ára meghaladhatja az egymillió eurót. A teszteket a legnagyobb cégek is rendszeresen külső erőforrások felhasználásával valósítják meg. A megfelelő jogosultsággal és képességgel rendelkező laborok felkutatása időigényes, a tesztek végrehajtásához gyakran hónapokig kell sorban állni, a piaci árak között pedig nagyságrendi különbségek is lehetnek. A Labshare pedig a B2B piacterek ötlete alapján nyújtana megoldást az iparágnak egy online kereső, nyomon követő és szolgáltató megoldással.

Címlapkép: MVM