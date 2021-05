Az őrület a tetőfokon, újra szárnyalnak a januári sztárok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nagyon úgy néz ki, hogy a reddites kisbefektetők ismét feléledtek a január végi short squeeze után, a legnagyobb sztár most az akkor másodhegedűs, mozilánc-üzemeltető AMC Entertainment lett: csak ezen a héten közel 120 százalékot szárnyalt a jegyzés, a relatíve magas short állomány apropóján a januári eseményhez hasonlóan most is joggal beszélhetünk a "shortosok megkergetéséről".