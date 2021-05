Lebukott a világ legnagyobb élelmiszergyártó cége: termékeinek többsége egészségtelen

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világ legnagyobb élelmiszergyártó cége, a Nestlé, belső dokumentumokban elismerte, hogy termékeinek több mint 60%-a nem esik az egészségesnek mondott kategóriába és néhány termékük soha nem is fog, bármennyire is igyekeznek átalakítani azokat – számol be a hírről a Financial Times.