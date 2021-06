Itt a színtiszta őrület: ezzel egy nap alatt megduplázhattad a pénzedet!

Tovább tombol a kisbefektetői őrület az AMC részvényei körül, tegnap akkora volt az érdeklődés a sztárpapír iránt, hogy az extrém volatilitás miatt többször fel kellett függesztenie a papírokkal való kereskedést a New York-i tőzsdének. Csak tegnap közel duplázott a papír az azelőtti záróértékhez képest, idén eddig 3100 százalékot szárnyalt az árfolyam.

Brutális rali

Egészen brutális árfolyam emelkedést láthattunk tegnap a mozilánc-üzemeltető AMC részvényénél, most már nyugodt szívvel nevezhetjük a mögöttünk (és talán előttünk is) álló napok eseményeit a január végi short squeeze folytatásának.

Az AMC jegyzése mindössze egy nap leforgása alatt közel duplázott,

végül 95,2 százalékos pluszban zárta a napot a részvény - de a csúcson ez a plusz bőven háromjegyű is volt. Piaci kapitalizációját tekintve jelenleg 31,324 milliárd dollárt ér a cég, ez már magasabb például, mint a Delta Air Lines kapitalizációja - tulajdonképpen néhány rövid hónap leforgása alatt lett a small cap vállalatból large cap cég, emelte ki a Bloomberg.

A tegnapi ralinak köszönhetően a kapitalizáció szintén jócskán meghaladta a januári sztár, a GameStop méretét - a videojáték-kiskereskedő "mindössze" 19,98 milliárd dolláros kapitalizációval rendelkezik. Tegnap egyébként a GameStop részvénye is emelkedett, ám mindössze 13,3 százalékkal - be kell valljuk őszintén, hogy "those are rookie numbers in this racket".

Mi történt tegnap?

A már amúgy is forrongó kisbefektetői közhangulat közepette olaj volt a már javában lángoló tűzre, amikor tegnap az AMC közölte, hogy elindítja az AMC Investor Connect programját, aminek keretein belül a vállalat ezentúl közvetlenül kapcsolatba léphet a "lelkes és szenvedélyes kisbefektetők rendkívüli bázisával", hogy naprakészen tájékoztassa őket a vállalati információkról és különleges ajánlatokkal lássa el őket, mint például ingyenes vetítésekkel vagy nagy ingyen popcornnal. A gáláns gesztust természetesen üdvözölték az érintettek, többek között ennek is köszönhettük a tegnapi elképesztő ralit.

A kereskedés során többször is felfüggesztette a kereskedést a papírokkal a New York-i tőzsde az extrém volatilitás miatt,

a nap végére több, mint 760 millió részvény cserélt gazdát

(szemben a 143 milliós napi átlaggal az elmúlt 30 kereskedési napban), egészen 72,6 dollárig emelkedett az árfolyam (tegnapelőtt 32 dolláron zárt a részvény), magasan megdöntve az eddigi történelmi csúcsot, ami 36,7 dollár volt pénteken.

Valóságos katarzishullám söpört végig természetesen a wallstreetbets felületén, egymást váltogatták a topkommentek, ahol az emberek hol vicces videókat osztottak meg a részvénypiacok napokban látott bizonytalan teljesítményét és az AMC elképesztő raliját összemérendő, hol egyszerűen csak az általuk vásárolt részvénymennyiséggel kérkedtek, és biztatták "sorstársaikat", hogy az éjjel ma se érjen véget.

Forrás: reddit Ami pedig a "másik oldalt", a shortosokat illeti, Geetha Ranganathan, a Bloomberg Intelligence elemzője úgy nyilatkozott, hogy számításai szerint az AMC részvényeinek nagyjából 20 százalékát, azaz mintegy 95 millió részvényt shortolnak jelenleg, és idén eddig a shortosok több mint 2 milliárd dollárt veszítettek a vállalat ellen fogadva az S3 Partners kutatócég adatai szerint - ezek az adatok egyébként a tegnapelőtti állapotokat tükrözik, a tegnapi ralit még nem számolták ehhez hozzá az elemzőcégnél.

A tegnapi elképesztő rali után a kereskedés utáni adatok és a wallstreetbets vonatkozó hírfolyamának aktivitása arról árulkodott, hogy ma is folytatódhat az elképesztő menetelés, de persze a hangulat egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltozhat, akár különösebb ok nélkül is - nem is beszélve az esetleges korlátozó intézkedésekről, amiket a januári short squeeze esetén láthattunk például a Robinhoodtól.

Egy szó mint száz, ma is kiemelten érdemes lesz figyelni az AMC árfolyamának alakulását, de figyelemmel kísérhetjük két másik feltámadt mémrészvény, a BlackBerry és a Bed Bath & Beyond sorsát is, ezeknél a papíroknál is jócskán két számjegyű ralit láthattunk tegnap, elképesztő kereskedési volumen mellett.

Címlapkép: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images