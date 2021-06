Még legalább egy évig eltarthat a súlyos, globális chiphiány

Még legalább egy évig elhúzódhat a globális chiphiány, ami súlyosan érinti jelenleg az autógyártást és veszélyezteti az elektronikai cikkek zavartalan előállítását is és még legalább egy évig kitarthat a létfontosságú alkatrészek szűkössége – írja a Financial Times a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára, a Flexre hivatkozva.

A világ harmadik legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, a Flex szerint ez volt az egyik legsötétebb évük a válság miatt, ami az autógyártókat és az elektronikai cikkeket gyártó vállalatokat is arra késztette, hogy felülvizsgálják a globális beszállítói láncaikat. A járművek iránti kereslet gyorsan magához tért a koronavírus-járvány által okozott kezdeti bezuhanás után, míg a lezárások, a home office és az otthon töltött idő növekedésével nőtt a kereslet a laptopok, a játékkonzolok és a televíziók iránt. A chipgyártók pedig nem tudták tartani az ütemet a kereslet ilyen mértékű megugrásával, ami súlyos, már a napi termelést akadályozó chiphiányhoz vezetett, autógyártók kénytelenek voltak visszafogni a termelést és dolgozókat bocsátottak el.

A Flex a világ 30 országában több mint 100 üzemet működtet, olyan ügyfelei vannak, mint a Ford autógyártó, a háztartási gépeket gyártó brit Dyson, a brit online élelmiszerüzlet, az Ocado, vagy az amerikai számítógépgyártó, a HP. Olyan iparágak központi szereplője, mint az autóipar, az orvosi eszközök, vagy a fogyasztói elektronikai cikkek.

A vállalat beszállítói lánc-menedzsere elmondta, hogy a chipeket gyártó beszállítói pesszimistábbá váltak azzal kapcsolatban, hogy meddig tarthat ki a chiphiány.

Ilyen erős kereslet mellett szerinte 2022 közepéig vagy végéig eltarthat a chiphiány, de vannak olyan vélemények, amelyek már 2023-ig tartó chiphiányról beszélnek.

A chipeket nagy mennyiségben használó vállalatok elkezdtek asszertívabb beszerzési politikát követni, például vannak, akik már előre fizetnek a chipekért, míg mások, például a Tesla saját chipgyárat vásárolna. A chipgyártók ügyfelei komolyabb átalakításokat terveznek a beszállítói kapacitásokban, mint amit az USA és a Kína közötti kereskedelmi háború valaha kiváltott a Flex vezérigazgatója szerint az események miatt regionálisabbá válhatnak a vállalatok. Csak a vámok miatt nem hoznának ilyen döntéseket, mert ezeket rövid távú dolgoknak gondolják, de például a járvány, vagy a szállítási költségek megugrása hosszabb távon is a földrajzi közelség irányába tereli a gyártókat.

Bár az autógyártókat érintette a legérzékenyebben a chiphiány, az elektronikai cikkek ázsiai gyártói is arra figyelmeztetnek, hogy már a televíziók, az okostelefonok és a háztartási eszközök gyártására is átterjedt érzékelhetően és a helyzeten tovább rontott, hogy a szankciókkal érintett kínai vállalatok elkezdtek készleteket felhalmozni. A Flex, amely Európában, Ázsiában és Amerikában is rendelkezik gyártói kapacitásokkal, kénytelen volt több elektronikai termék gyártását visszafogni. Mindezek tetejében olyan előre nem látott események is nehezítették a gyártást, mint a Szuezi-csatorna eltorlaszolása, vagy az extrém hideg téli időjárás Texasban, ahol jelentős chipgyártói kapacitások vannak, vagy egy nagy japán chipgyárban keletkezett tűz. Most pedig két hónapos lezárás jön például Malajziában, a fertőzések felfutása miatt, ahol számos chipgyártónak van érdekeltsége.

A chipgyártók elkezdték a kapacitásaikat felpörgetni, de mintegy két évbe telik, mire feláll egy új gyár és elkezd érdemben hozzájárulni a kapacitásokhoz. A helyzet javulhat, ha a járvány csillapodásával az emberek kevesebbet költenek majd fogyasztói elektronikára és többet a szolgáltatásokra.

