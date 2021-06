Nagyon csúnyán megsínylették a hazai mozik a koronavírus-járványt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hazánkban tavaly összesen 161 filmszínház 401 moziterme maradt csak látogatható, a mozik több mint 10 százaléka nem vetíthetett a járvány miatt. A 2020. évi 257 ezer mozielőadás közel fele volt az egy évvel korábbinak, és 130 premierfilmmel kevesebbet is mutattak be itthon, mint 2019-ben. A hazai mozik 4,3 millió látogatót fogadtak 2020-ban, 72 százalékkal kevesebbet, mint az azt megelőző évben, jegybevételük pedig közel 71 százalékkal maradt el a 2019. évitől. A hazai filmgyártás is jelentősen megtorpant: 2019-hez képest 16 százalékkal kevesebb egész estés magyar film készült tavaly, a mozikínálatban pedig továbbra is az amerikai filmek domináltak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) A mozik, filmek helyzete Magyarországon a koronavírus árnyékában című kiadványából.