Tőzsdére megy a magyarok egyik kedvenc ruházati webshopja

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tőzsdére viszi részvényeit a régiónkban, így Magyarországon is népszerű webáruház, az About You. A tőzsdei kibocsátásra a frankfurti tőzsdén kerül sor, a vállalat piaci értéke akár 4 milliárd euró is lehet.