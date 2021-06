Soha nem látott csúcson az OTP - Még mindig olcsó vagy már drága?

Történelmi csúcson az OTP árfolyama. Csak hogy perspektívába helyezzük, több mint 50 százalékkal áll most magasabban, mint a 2007-es csúcson. A grafikon ugyanahhoz az instrumentumhoz tartozik, a bank azonban már nagyon nem az, ami a 2008-as gazdasági világválság előtt volt, azóta az OTP egymás után vett meg bankokat a régióban, és mostanra a térség meghatározó bankcsoportja lett, 2008 előtt nagyjából 200, most pedig már inkább 400 milliárd forint feletti éves profitot termel az OTP. A 2008-as Golf is egy remek autó volt, de a 2021-es Touareg más kávéház, pedig mind a kettő Volkswagen. De most így 17 ezer forintos árfolyamnál mennyire drága az OTP?

Tavaly áprilisban 8000 forint alatti árfolyamon kevesen gondolták volna, hogy bő egy évvel később több mint dupláján, történelmi csúcson áll majd az OTP árfolyama, pedig ez történt. Meredek ugrásokkal emelkedett egyre magasabbra az árfolyam, ami június 1-jén már új rekordszintre ugrott, azóta pedig tovább gyorsult a rali. Drága most már az OTP részvénye? Ezt néztük meg részletesebben.

A bankpapírokra általánosan használt P/BV ráta alapján az OTP emberemlékezet óta magasan árazott. Erre írtuk korábban, hogy egy Ferrari sem lehet olcsó, csak az OTP-nél nem a legendát meg a lóerőket, hanem azt a kiemelkedően magas ROE-t kell megfizetni, amire az európai bankok 99 százaléka irigy. 17 ezer forintos árfolyamnál is ez a helyzet, P/BV alapon az OTP az élmezőnyben van, az európai bankpapírokból álló összesítésünkben konkrétan a második helyen, csupán a svájci Julius Baer előzi, de profilja alapján nehéz összevetni a magyar bankcsoporttal. A 2021-es saját tőkével számolva az OTP 1,45-ös P/BV rátán forog, de ehhez a szektorban kiemelkedő, 15 feletti saját tőke arányos megtérülés tartozik. A belga KBC vagy a norvég DNB nem sokkal alacsonyabb árazáson forog, cserébe viszont nem 15 feletti ROE-t tud, mint az OTP, hanem inkább csak 9-10 körülit. A skála másik végén nagy nyugat-európai bankok, mint a SocGen, az Unicredit vagy a Deutsche Bank részvényei vehetők meg 0,4-0,6-os P/BV-n, azok annyit is érnek, mondhatnánk, figyelembe véve a 3-4 százalékos ROE-jukat. Az OTP tehát kiemelkedő megtérülést nyújt, ezt pedig prémium árazással honorálják a befektetők.

Ha csak a régióra fókuszálunk, akkor is igaz, hogy a bankpapírokat nagyjából a pénzintézetek ROE-ja alapján árazzák P/BV alapon, a legtöbb bankpapír a trendvonal körül szóródik, az OTP is ott van, lefelé a lengyel Alior és az osztrák Raiffeisen, felfelé pedig a lengyel Slaski és a cseh Moneta lóg ki. A régióban is magasan árazott az OTP, de ott sem véletlenül/érdemtelenül.

Általában a P/BV alapú árazást alkalmazzuk a bankrészvényekre, de békeidőben, amikor tartósan értelmezhető profitot érnek el a bankok, és kevés a torzító tényező (például céltartalékolás, különadók stb.), akkor a P/E ráta is alkalmazható. Idén, és a várakozások szerint a következő években pedig boldog békeidők vannak-lesznek, vagyis a P/E rátának is van relevanciája. Az alapján pedig az OTP részvényei még mindig nem drágák, az 1500 forint közeli 2021-re várt egy részvényre jutó eredménnyel számolva 11,3-as P/E ráta adódik, ami még mindig vonzó, ha figyelembe vesszük, hogy 2021-2023 között az elemzői várakozások átlaga alapján éves átlagban 13,4 százalékkal emelkedhet az OTP profitja.

Az OTP akkora sztori, hogy senki nem mer szembe menni vele. A Reuters adatbázisában tavaly augusztus óta nincsen eladás ajánlás az OTP-re, nagyjából 10 ezer forintos OTP-árfolyamnál történt, hogy az utolsó bear is feladta, onnan egy hónap alatt még több mint 10 százalékot esett az árfolyam, azóta viszont közel duplázódott, vagyis utólag visszanézve nehéz is lett volna tartani az eladás ajánlásokat. Mindenesetre most az elemzői ajánlások háromnegyede vétel, negyede tartás. Messze van ez még attól, amikor a 2000-es évek elején hosszú ideig csak vétel ajánlások voltak a magyar bankpapírra, de azért egyfajta kontraindikátorként inkább mérsékelten figyelmeztető jel egy közeledő korrekcióra.

Olyan meredeken emelkedett az elmúlt szűk két hónapban az OTP árfolyama, amivel az elemzői célárak sem tudtak lépést tartani, pedig azok átlaga is meredeken emelkedett. Van már 20 ezer forintos új rekord célárunk a JP Morgantől, de az átlagos célár még mindig csak 16 ezer forintnál áll, miközben az árfolyam 17 ezer forint körül. Vagyis van egy 5 százalékos diszkont. Fun fact: az elmúlt években, amikor ehhez hasonlóan előre szaladt az árfolyam és a célárak átlaga jóval lemaradt, rendre korrekció jött az árfolyamban, ezek közül messze a legnagyobb nyilván a tavaly tavaszi lefordulás volt, de ne fessük az ördögöt a falra. Azt majd festi a 80-as RSI, de arról majd később, a technikai résznél.

És, hogy most merre tovább? A tavaly tavaszi zuhanás óta nem túl bonyolult kereskedni az OTP részvényeivel, a sorminta úgy néz ki, hogy gyors, meredek emelkedéseket, lassú, csökkenő trendcsatornában ereszkedés követ, majd ismét rali, ismét emelkedés. Most a meredek emelkedő résznél tartunk, a legutóbbi trendcsatornából való kitörés óta egy hónap alatt az árfolyam 25 százalékot ralizott. Mostanra az RSI több időtávon már extrém értékeket mutat, a napi grafikonon közel 80, a hetin közel 82, a havin pedig 70 felett áll az RSI értéke, ilyen magas értékek után pedig jellemzően kisebb-nagyobb korrekciók jönnek az árfolyamban, erre érdemes azoknak is felkészülni, akik már látják maguk előtt a JP Morgan 20 ezer forintos célárának gyors elérését. A longosok szempontjából ideális esetben nem nagyobb esés, csak egy újabb csökkenő trendcsatorna alakulhat ki, amit újabb emelkedés követhet. Lefelé első körben a 2019 végi és 2020 eleji csúcsoknak megfelelő, 15 800 forint körüli szintet érdemes figyelni, ott volt idén május végén a napokig tartó bázisépítés is.

