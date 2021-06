A Facebooknál a járvány után is megmarad a home office

A Facebook a járvány után is lehetővé teszi a home office-t a dolgozóinak, a közösségi média óriás bejelentette, hogy június 15-től bármelyik munkavállalója kérvényezheti, hogy otthonról dolgozhasson teljes munkaidőben.

Korábban ez nem vonatkozott mindenkire a cégnél, csak bizonyos munkakörökben és szinteken. Azok számára, akiknek a munkavégzéséhez elengedhetetlen az irodai jelenlét, a vállalat azt javasolja, hogy legalább a munkaidő felét töltsék az irodában.

A Facebook tervei szerint szeptembertől 50 százalékos kapacitással nyitja újra az irodáit, azok számára, akik tejes visszatérést terveznek, októbertől tehetik meg. Hozzáette, hogy 2021 végéig mindenki 20 munkanapot kap, arra, hogy onnan dolgozhasson, ahonnan szeretne. Ha pedig valaki külföldre szeretne költözni és onnan dolgozna, idővel azt is megteheti majd. Június 15-től azok számára áll fenn ez a lehetőség, akik az Egyesült Államokból Kanadába költöznek, az EMEA-térség dolgozói pedig az Egyesült Királyságból dolgozhatnak, ha megkapják rá az engedélyt a csapatuktól. Korábban ez csak bizonyos munkakörök számára volt elérhető.

A technológiai óriások sorra jelentik be, hogyan térnek vissza az irodai munkához a járvány enyhülésével. Múlt héten az Apple vezérigazgatója, Tim Cook közölte, hogy szeptembertől heti 3 napra térnek vissza a dolgozói, hétfőnként, keddenként és csütörtökönként és mindenki két hetet kap, hogy onnan dolgozzon, ahonnan szeretne. A The Verge értesülései szerint ez nem talált felhőtlen fogadtatásra a dolgozók körében, voltak, akik fel is mondtak miatta.

