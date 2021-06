Új csúcson zárt az S&P 500 a vártnál gyengébb inflációs adat után

A csütörtöki piacnyitástól távolodva továbbra is felemás képet festenek az vezető európai indexek, a BUX kis mínuszban tartózkodik. Szektorokat tekintve gyengén teljesítenek az európai autógyártók és a légitársaságok, illetve utazási cégek. Utóbbiak esetében az elmúlt napok emelkedését követő kisebb korrekcióról van szó. Egyedi részvények szintjén a Volkswagen árfolyama 1,8 százalékot esett, miután a cég arról számolt be, hogy harmadik negyedévre várja, hogy enyhüljön a chiphiány, viszont hozzátette, hogy a probléma várhatóan hosszútávon is fenn fog állni.