Mire jók az általános feltételek? - Adatátadás Amerikába és más küzdelmek

Amióta az Európai Bíróság elkaszálta az Adatvédelmi Pajzsot, a legtöbb cég az Európai Bizottság által közzétett Általános Szerződéses Feltételek alapján folytat adatcserét USA-beli partnereivel. A Schrems-ii néven elhíresült ítélet azonban szigorú feltételekhez kötötte ezek alkalmazhatóságát. A nemrég megjelent Általános Szerződéses Feltételek ezt a helyzetet próbálják kezelni. Cikkünk szerint a siker mérsékelt. Kérdés, hogyan hat ez az európai technológiai iparra. Ehhez azt is tudni kell, hogy a nagy, főleg amerikai, techcégek más szempontból is szálka nemcsak sok adatvédelmi aktivista, hanem több politikus és természetesen a potenciális versenytársak szemében is.

A bírósági ítélet szerint csak akkor lehet alkalmazni a szerződéses feltételeket, ha azok előírásai betarthatóak. Ez trivialitásnak tűnik, a személyes adatok területén azonban, amelyekre sok (sőt, minden) titkosszolgálat feni a fogát, nem magától értetődő. Gondolhatnánk, hogy ez csak bizonyos személyek esetében igaz, csakhogy politikai célok és egyes, a kormánnyal jó kapcsolatban lévő gazdasági szereplők érdekei szinte mindenkinek – akár egy anyagbeszerzőnek vagy egy technikusnak – az adatait is felhasználhatóvá tehetik. Az amerikai kormánynak (de sok más kormánynak is) olyan jogosítványai vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy „jó lesz ez még valamire” alapon is adatokat gyűjtsön. Az Európai Bíróság meg is állapította, hogy az USA jogrendje nem teszi lehetővé a szerződéses feltételek alkalmazását kiegészítő biztonsági, adatvédelmi intézkedések nélkül. Mondhatnánk, hogy ez így van sok európai országban is, ahogy azt a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság is nemrég megállapította. Csakhogy épp ez a különbség: egy ilyen ítéletnek az Államokban nem lenne jogalapja. Amikor a Legfelsőbb Bíróság elé került a Microsoft és a Google Amerikán kívül tárolt adatainak ügyében hozott két ellentétes ítélet, a bíróság javaslatára gyorsan meghozták a CLOUD törvényt (betűszó, de egyben jelenti az internetes felhőt is, amelyben tárolt adatokra vonatkozik), és az ügy okafogyottként lekerült a taláros testület napirendjéről. Ez államközi megállapodás esetén legalizálja, hogy amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok hozzáférjenek a felhőben az Egyesült Államokon kívül tárolt adatokhoz. Anglia gyorsan meg is kötötte ezt az egyezményt, ami várhatóan befolyásolni fogja uniós adatvédelmi megítélését (a Brexit összefüggésében, lásd később).

Ebben az összefüggésben érdekes, hogy nemrég került a francia Legfelsőbb Bíróság elé az Amazon Web Services felhőszolgáltatásainak ügye. Ez az európai ügyfelek adatait Európában tárolja, és a szolgáltatásra szerződő cég is európai székhelyű, de egy amerikai konszern leányvállalataként köteles lehet az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szerveinek utasítására kiadni az adatokat. A konkrét esetben az AWS által tárolt adatok titkosítva voltak, és az Amazon nem fért hozzá a titkosítási kulcshoz. Ez volt az egyetlen szempont, amelynek alapján a szolgáltatási szerződést jogszerűnek találták. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a szolgáltatás nem csak a puszta adattárolásra terjed ki, ez a feltétel nem teljesíthető. A jó hír: elektronikus kommunikációs szolgáltatónak nem minősülő partnerek esetén az adatátadási kötelezettség sokkal enyhébb, Max Schrems, az Adatvédelmi pajzs (és előtte elődje, a Safe Harbour) megsemmisítéséhez vezető per elindítója az ítélet után nyilvánosan azzal vigasztalta egy szeminárium résztvevőit, hogy bankoknak, utazási irodáknak, termelő cégeknek továbbra is továbbíthatók személyes adatok az USÁ-ba is.

Az Általános Szerződéses Feltételek és a hozzájuk kapcsolt értékelés azért is bír gyakorlati jelentőséggel, mert nem csak az USA létezik, és ha például június 30-áig nem sikerül a Bizottságnak tető alá hoznia az Egyesült Királyság megfelelőségei határozatát, akkor Nagy Britannia és Észak-Írország is Európai Gazdasági Térségen (EEA-n) kívüli országnak fog számítani (addig tart a Kereskedelmi és Együttműködési Egyezményben meghatározott türelmi idő). Megfelelőségi határozat eddig csak 12 országra született, ráadásul ezek közül három a La Manche csatornában lévő adóparadicsom, egy meg, a Feröer Szigetek Dánia autonóm területe az Északi tengeren. Tizenharmadikként a Koreai Köztársaságra vonatkozó határozat,amely lehetővé teszi, hogy személyes adatokat úgy adjanak át, mintha Európán belül maradnának, van még elfogadás előtt. A többi országgal (amelyek között olyan nagy partnerek is vannak, mint India, Brazília, vagy kisebb, de fontos országok, mint Szingapúr vagy sok más dél-amerikai ország) az adatcsere fő alapja a bizottsági standardnak megfelelő szerződés. Ha ettől eltérnek, azt az adatvédelmi hatóságnak jóvá kell hagynia.

A Schrems-ii ügyben hozott ítélet mellett a feltételek népszerűsége és a GDPR előírásai is hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Bizottság kijött egy új verzióval. Ezekben a felek, teljesítve az Európai Bíróság által támasztott követelményt, nyilatkoznak, hogy megvizsgálták a személyes adatok védelmének helyzetét a célországban. Kijelentik, hogy ennek a vizsgálatnak eredményeként pedig megállapították, hogy nincs olyan jogszabály vagy körülmény, amely megakadályozná többek között azt, hogy hatósági kérésre is csak akkor kelljen a szolgáltatónak vagy partnernek kiadnia az adatokat, ha a kérés indokoltsága, a hatósági adatkezelés felügyelete és a jogorvoslati lehetőségek megfelelnek az európai követelményeknek.

Azt mindenki tudja, hogy beláthatatlan következményekkel járna, ha leállítanának minden adatátadást az USÁ-ba, amely nem felel meg precízen a jogi követelményeknek. Ennek áthidalására szolgálnak egyébként a GDPR 48. cikkében foglalt kivételek, ezek alkalmazásának azonban szintén vannak szigorú korlátai. Egyes hatóságok pedig már léptek. A portugál statisztikai hivatalnak megtiltották egy amerikai webszájt-minőség-biztosítási cég igénybevételét, a bajor hatóság (az üzleti szervezetek adatvédelmi felügyelete Németországban tartományi hatáskör) egy közelebbről meg nem nevezett céget a Mailchimp használatától tiltott el. Az EU intézményeit felügyelő hatóság, az EDPS is elindított két vizsgálatot a felhőszolgáltatások és az Office 365 használatának adatvédelmi feltételeiről. Érdekes megismerni azt is, hogy milyen kérdőívvel kezdték el felmérni a német tartományi adatvédelmi hivatalok az adattovábbítást.

Az is látható már, hogy annak ellenére, hogy az Egyesült Államok fölénye az internetes technológiában szinte abszolút, az ítélet nyomán üzletet veszített az amerikai informatikai szektor. Az EU pedig elszánta magát, hogy kialakítsa saját digitális iparát. Ez már valóban nagyon időszerű, eddig ugyanis főleg a szabályozás és a bírságok területén láttunk haladást. Ezzel együtt az új szabályok kikényszerítése sokak szerint lassan halad – most indul kötelezettségszegési eljárás Belgium ellen az adatvédelmi hatóság irányító testületének kormányfüggősége és a hatóság nem kielégítő erőforrás-ellátottsága miatt, míg a GDPR anyja (legalábbis egyik anyja), a Magyarországon más oldaláról ismert Viviane Reding most már teljesen átalakítaná az európai hatóságok közötti együttműködés és egyeztetés rendszerét. A probléma persze megint az amerikai tech-óriásokkal van Luxemburgban és Írországban aránytalanul sok amerikai informatikai cég tartja európai központját. Folyamatosak is a panaszok, hogy az ír hatóság eljárásai lassúak (ők az említett egyeztetési mechanizmusra mutogatnak ilyenkor), a luxemburgi adatvédelmi hatóság pedig az enforcementtracker.com adatai szerint eddig négy bírságot rótt ki, amelyek közült a legmagasabb 2600 euró volt. Most egyébként félmilliós bírságot javasolt az Amazonnal szemben, ha a többi adatvédelmi hatóság egyetért.

Az adatvédelmi hatóságok korlátait felismerve, aktivizálódtak a versenyhatóságok és a fogyasztóvédelem. Amikor megállapítható volt, hogy az adatok kezelése monopolhelyzettel való visszaélésnek tekinthető vagy a fogyasztók jogait csorbítja, ők vették át az ügyeket, illetve karolták fel a panaszokat. Elsősorban a „kikényszerített” hozzájárulások ilyenek. A GDPR írja ugyan elő, hogy a hozzájárulásnak megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia, a fogyasztók tájékoztatásának követelményeit azonban a fogyasztóvédelmi hatóságok is jogosultak ellenőrizni és megsértésüket szankcionálni. Vestager korábbi versenypolitikai biztos (az Európai Bizottság alelnöki rangjában), most digitalizációs (és a versenypolitikát is megtartó) ügyvezető alelnök akciói ismeretesek, most azonban a helyi versenyhatóságok is csatlakoztak a harchoz. Őket nem köti a GDPR nemzetközi „egységességi mechanizmusa”, illetve a több országban aktív cégcsoport európai székhelyéhez kötött „egyablakos rendszer”.

Az már közhelynek számít, hogy a nagy technológiai cégek szinte alig fizetnek adót. Míg Amerika a nemzetközi minimáladó mellett lobbizik – úgy tűnik, sikerrel – addig az EU egyrészt főleg az adóversenyben más tagállamok rovására élenjáró tagállamait és az adóverseny kedvezményezettjeit próbálja megfékezni, másrészt megpróbálja védeni stratégiai iparágait a külföldi tulajdonszerzéstől. Ez azonban nem elég, ezért indult el az európai digitalizációs politika és iparpolitika kidolgozása. Ennek tárgyalása szétfeszítené cikkünk kereteit, de visszatérünk rá.

Európa digitális szuverenitásának megőrzése ugyanis széles körű (háromnegyedes) polgári támogatást is élvez. Természetesen sok elektronikus szolgáltatás elérhető Európában is, még ha a nagy amerikai szolgáltatók ismertebbek is. Hírleveleket kiküldeni, videokonferenciázni lehet – igaz, talán kissé szerényebb tudású – európai platformokon is. Azt szinte mindenki tudja, hogy a Skype eredetileg európai, szokás mostanában a Spotify-t is emlegetni pozitív példaként (meg is nyert egy versenyjogi pert az Apple-lel szemben). Megalakult az Európai Felhőszövetség és a Mesterséges Intelligencia Szövetség is.

Ezek alapján remélhetjük, hogy a defenzív intézkedések után az építkezés is elindul, és aki nem akarja, hogy adatait az USÁ-ban dolgozzák fel, egyre inkább talál megfelelő európai alternatívákat.

