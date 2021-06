Drasztikus lépést tesz Kína, így próbálják meg leküzdeni az elszálló nyersanyagárakat

Kína bejelentette, hogy állami stratégiai készletei terhére adna el különböző ipari fémeket annak érdekében, hogy csökkentse az egyre inkább elszálló nyersanyagárakat, amelyek már több mint egy évtizede nem voltak ilyen magas szinten.

Több ipari fém tekintetében is a világ legnagyobb vásárlója Kína, így meglehetősen fájdalmasan figyelte, ahogy például a réz árfolyama több mint 60 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben. A gazdasági kilábalás és a különböző pénzügyi stimulusok ugyanis alaposan beindították a globális keresletet, ami meg kihatott az alapanyagok árára.

Kína ezért úgy próbálja meg csökkenteni a nyersanyagok árát, hogy stratégiai készletei terhére ad el ipari fémeket, többek között rezet, alumíniumot és cinket.

Ezeket nyilvános aukciók keretében értékesíti a feldolgozóipari szereplők számára. Ez persze nem jelenti automatikusan azt, hogy az árak csökkenni is fognak, az alumínium árfolyamában például még kisebb emelkedést lehetett látni Londonban június eleje óta.

A réz árfolyama azonban mintegy 4 százalékkal került lejjebb Kína lépését követően heti szinten 9 560 dollár / tonnára. Az ország a világ finomított rézfogyasztásának a feléért felelős. Az elemzők azonban megjegyzik, hogy a számtalan felhasználási lehetőséggel rendelkező nyersanyag valószínűleg már a bejelentést megelőzően is túlárazott lehetett. A Wood Mackenzie egy elemzője, Julian Kettle, pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző árupiaci szuperciklusban sem tudott a réz kínálata lépést tartani a kínai kereslettel. Az áremelkedést követően azonban megindult a réz-alumínium helyettesítés, ami lefelé nyomta az árakat.

Az sem mindegy, hogy összesen mekkora többletkínálatot visz majd a piacra Kína, de az állami készletek mennyisége nem nyilvános.

Az ING piac elemzői szerint azonban

sokkal fontosabb, hogy ezzel üzenetet küldenek a kínai hatóságok a piac felé, mégpedig azt, hogy hajlandóak lépéseket tenni az árak csökkentése érdekében.

Amiatt is sokan aggódnak, hogy a nyersanyagárak általános növekedése külföldön is hasonló problémákhoz vezethet a drágább exporton keresztül. Emelkedett többek között a bútorok és a cipők ára is ennek köszönhetően az elmúlt időszakban

A kínai árutőzsdei bróker Huatai Futures pedig megjegyzi, hogy

Nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy további árkorlátozó intézkedések is érkeznek még Pekingből.

(WSJ)

Címlapkép: Tang Ke/VCG via Getty Images