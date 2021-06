Az Amazon régi kritikusa vizsgálja a cég újabb vásárlási terveit

Az akvizíciós törekvést májusban jelentette be a tech-óriás, elsősorban az MGM termékeivel akarják majd megdobni a Prime Video streaming-szolgáltatásukat. Az MGM tulajdonában körülbelül 4000 film és ezek brandjei állnak, többek közt a James Bond franchise is hozzájuk tartozik.

Az FTC korábbi, hasonló méretű vásárlásoknál is közbe avatkozott, így elképzelhető, hogy a vizsgálat után ez most is megtörténik. Az AT&T Time Warnerre irányuló megvásárlását például bíróságon támadták meg, de elvesztették a pert.

Egyébként két nyomós érv is van, amiért ez most is megtörténhet:

az FTC már eleve vizsgálja az Amazont üzleti versenyjogi aggályok miatt,

az FTC új vezetője, Lina Khan többször is nyilvánosan felemelte a szavát amiatt, hogy szerinte versenyjogi aggályokba ütközik az Amazon működése annak jelenlegi formájában. Khan egyébként úgy gondolja, hogy az amerikai versenyjogi hatóságoknak általánosan szigorúbban kellene fellépnie a techóriás vállalatok ellen.

Címlapkép: Shutterstock