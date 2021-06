Hatalmas összeomlásra figyelmeztetett a 2008-as pénzügyi válságot megjósoló befektető, majd törölte magát Twitterről

A 2008-as pénzügyi válságot megjósoló sztárbefektető, Michael Burry alig egy hete tért vissza a Twitter felületére, de nem maradt sokáig, ugyanis hétfőn újra törölte magát az oldalról. Több üzenetet is posztolt azonban ezalatt a néhány nap alatt, amelyekben többek között egy újabb hatalmas pénzügyi összeomlásra is figyelmeztette a befektetőket.

Michael Burry még áprilisban törölte magát váratlanul a Twitterről, amiben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy meglátogatta őt az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), miután többször is posztolt a GameStop, a Tesla és a bitcoin kapcsán. Emellett már ekkor is belengette egy közelgő összeomlás veszélyét.

A sztárbefektető most is hasonló kijelentéseket tett mielőtt törölte volna magát, többek között azt írta a piaccal kapcsolatban, hogy

Minden idők legnagyobb spekulatív lufija minden tekintetben.

Ezt követően néhány nappal később azt is kijelentette, hogy

Ez a nagy spekuláció és felhajtás csak arra jó, hogy bevonzza a kisbefektetőket, mielőtt minden idők egyik legnagyobb összeomlása jön.

A sztárbefektető arra is figyelmeztetett, hogy

a bitcoin túlárazott és a veszélyesen magas tőkeáttételnek volt köszönhető a kriptodevizák jó teljesítménye,

az amerikai jegybank hibát követ el azzal, hogy túlságosan is arra fókuszál, hogy megakadályozza a tőzsdei eséseket,

az ellátási lánc akadozásai és egyes árucikkek felhalmozása pedig az egyre tornyosuló inflációs veszélyekre utal.

Michael Burry befektetési tanáccsal is szolgált a követői számára

elemezz, gondolkodj függetlenül, légy informált, keresd meg az adatokat, és akkor elég sok mindent fogsz tudni, amit mások nem.

A sztárbefektető elsősorban olyan részvényekben lát lehetőséget, amelyeket a nagy intézményi befektetők egyelőre nem tudnak megvenni a méretük, ügyfélkörük vagy szabályozói megkötések miatt, de ami ugyanakkor a jövőben megváltozhat (vagyis például várhatóan nagyobb piaci kapitalizációjuk lesz vagy változni fognak az érvényben lévő szabályok).

Végül azt is megemlítette rövid visszatérése alatt, hogy már újabb film kapcsán is megkeresték, amely a mémrészvényekkel lehet kapcsolatos. Michael Burry korábban a valószínűleg sokak számára ismerős „Big Short” (A nagy dobás) című filmben szerepelt, ahol karakterét Christian Bale játszotta el a vásznon.

(MarketsInsider)

Címlapkép: Tony Avelar/Bloomberg via Getty Images