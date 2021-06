Remek nyitás Európában, emelkednek a piacok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai tőzsdéken többnyire jó teljesítményeket láthattunk tegnap, komoly elmozdulást a tech-túlsúlyos Nasdaqnál láthattunk, de új csúcsra emelkedett az S&P 500 is. Június utolsó hetében a hangsúly továbbra is az infrastruktúrával kapcsolatos vitákon és a gazdaság újraindulási szakaszának kilátásain van, miközben a piaci szereplők a Covid-változatokat, különösen a delta variánst figyelik. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthattunk azonban Európában, a magyar BUX index is feljebb tudott jutni, miután kedvező munkaerőpiaci adatok érkeztek.