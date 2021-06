Egyre csúnyább a helyzet, komoly lefordulás a tőzsdéken

Egyre komolyabb lefordulást láthatunk a vezető részvényindexeknél, a német DAX már 1,3 százalékos mínuszban jár, a francia CAC-nál ugyancsak 1,3 százalék a visszaesés, a brit FTSE 0,8 százalékkal került lejjebb, a magyar BUX index pedig mindössze 0,1 százalékos mínuszban van a reggeli remek teljesítmény után.

Miközben az Európai Központi Bank tovább pörgeti az így is bőkezű gazdaságélénkítő politikáját, a világ többi jegybankja már továbblépett és sokan már a fékek behúzására készülnek, elsősorban ez okozhatja a kimondottan rossz teljesítményt ma. Az eurózóna ma ismertetendő inflációjával kapcsolatban az a fő kérdés, hogy júniusban is cél alatt lesz-e (2%) a fogyasztói árindex. Amennyiben így lesz, az rendkívül kényelmes helyzetet jelentene az EKB-nak, amely egyelőre látványosan elzárkózik a szigorításról szóló kommunikációról, ellenkező esetben azonban lehet ok az aggodalomra a befektetők részéről. Mindemellett a koronavírus-járvány delta-variánsának terjedése is aggaszthatja a befektetőket.