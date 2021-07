Megkezdődött a Magyar multi program és a Zöld nemzeti bajnokok felhívásának társadalmi egyeztetése

Két olyan program társadalmi egyeztetése kezdődött meg szerdán, amely a vállalkozások hosszú távú fejlesztését biztosíthatja, a Magyar Multi Program a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását, a Zöld Nemzeti Bajnokok pályázat a zöldgazdaság területén működő cégek technológiafejlesztésének támogatását tűzte ki célul - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtöki közleményében György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

Az államtitkár elmondta, hogy a tervek szerint a Magyar multi program keretösszege 100 milliárd forint lesz, a vállalkozások pedig 30 milliótól 2,5 milliárd forintig pályázhatnak majd és a támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

A felhívásra olyan vállalkozások jelentkezését várják majd, amelyek tartós fejlődése komplex fejlesztési támogatás biztosításával segíthető elő, illetve az olyan, gyorsan növekvő cégekét, amelyek a támogatás révén tovább erősödhetnek, ezáltal a nemzetközi piacon is érvényesülni tudnak. Számítanak azon vállalkozások jelentkezésére is, amelyek még nem értek el jelentős növekedést, de növekedési lehetőség előtt állnak, például kutatás-fejlesztési projektjük által vagy azért, mert kockázati tőkebefektetésben részesültek, amely segítségével megalapozott üzleti lehetőségeket tudnak kiaknázni. A felhívásra jelentkezhetnek továbbá a nemzetközi értékláncokban résztvevő vállalkozások, illetve azok a cégek is, amelyek nemzetközi piacra termelnek és jelentős export-árbevétellel rendelkeznek.

A kérelmeket a jelenlegi tervek szerint 2021. szeptember 2. - 2022. szeptember 1. között lehet majd benyújtani.

György László emlékeztetett, a Zöld nemzeti bajnokok pályázatban nyújtott támogatás célja, hogy segítse a hazai gyártói bázis szélesedését és megerősödését, valamint hozzájáruljon a körforgásos gazdasági folyamatok kiépüléséhez, ezért célcsoportjába az energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó, továbbá az egyszerhasználatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos alapanyagokat előállító és felhasználó vállalkozások tartoznak.

A 30 milliárd forint keretösszegű, társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívásban 20 milliótól 1,5 milliárd forintig terjedő összeg igényelhető majd, ami bizonyos feltételek teljesülése mellett szintén részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. Erre azok a cégek jelentkezhetnek majd, amelyek IFKA (Iparfejlesztési Közalapítvány) előminősítési tanúsítvánnyal és legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek.

A kérelmek beadására 2021. szeptember 9. - 2022. szeptember 30. között lesz lehetőség.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021.07.10-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban - ismertette az ITM.

Címlapkép: Getty Images