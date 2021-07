Nagy bejelentést tett a Masterplast: még jobb lehet az idei év, szeptemberben jönnek a friss számok

A Masterplast januárban, a befektetői tájékoztatóhoz kapcsolódó dokumentáció részeként publikált eredményvárakozást az idei évre, amit felül fog vizsgálni, a korábban előrejelzettnél várhatóan kedvezőbb eredmény fényében. A módosított eredmény előrejelzését 2021. szeptemberében, a féléves jelentés meghirdetését követően, a jelentés adatai által meghatározottak szerint teszi közzé a Masterplast – áll a cég közleményében.

A januári előrejelzés szerint 2021-re 151 millió eurós bevételt, 16,9 millió eurós EBITDA-t és 10,1 millió eurós adózott eredményt várt a menedzsment, ami 22 százalékos bevételnövekedésnek, és 56 százalékos EBITDA-növekedésnek felet volna meg, az adózott eredmény szintjén pedig 63 százalékos pluszt jelentett volna.

A Masterplastnál van egy jól teljesítő építőipari üzletág, a szigetelőanyag-gyártás, amely a pandémia alatti felújítási boomból és a családtámogatásokból is profitált, valamint abból, hogy az európai gyártás felértékelődött, miután a távol-keleti ellátási láncok megrogytak. Emellett tavaly egy jól időzített akvizícióval belépett a magasabb eredménytartalmú egészségiparba is a vállalat, ami segítette a szintugrást az eredményességben. Ez az árfolyamot is történelmi csúcsra repítette, már 4000 forint környékén mozog a részvény úgy, hogy az 1000 forintos szintet is csak tavaly novemberben ütötte meg először a papír.