Estek a vezető amerikai részvényindexek

Csúnya lefordulás volt látható csütörtökön az amerikai és az európai tőzsdéken is. A befektetők egyre jobban aggódnak a gazdasági kilábalással kapcsolatban, ami a koronavírus delta variánsa miatti félelmeknek köszönhető részben. A BUX index is gyengébben teljesített ma, ebben szerepet játszhatott, hogy a KSH közlése szerint júniusban új nyolc és féléves csúcsra, 5,3 százalékra emelkedett a hazai infláció az előző havi 5,1 százalékról. Emellett megütötték a kriptovalutákat is a befektetők, az amerikai tőzsdék pedig szintén lefelé vették az irányt.