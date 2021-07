Különleges segítséget kapnak a magyar kkv-k

Több téma mellett a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) finanszírozási helyzetére is kitér az a 70 órányi díjmentesen elérhető tananyag, amelynek segítségével a jövő kihívásaira készíti fel a magyar cégeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) banki-, tőzsdei- és pénzügyi oktatási központja. A kkv tulajdonosoknak és vezetőknek fejlesztett, a digitalizációra és a generációváltásra fókuszáló online képzés nyolc modulja közül a finanszírozással foglalkozóban a tőkebevonás fejezetet Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb és legaktívabb kockázati tőkealap-kezelője, a Hiventures állította össze.

Kimondottan a kis- és közepes méretű cégek (kkv-k) edukációját tűzte zászlajára a Budapest Institute of Banking (BIB) legújabb kezdeményezése. A speciálisan erre a körre szabott, díjmentesen elérhető e-learning tananyag a széles körben elérhető, hatékony ismeretátadásra és készségfejlesztésre összpontosít, mivel a pandémia a magyar kkv-kat és egyéb vállalatokat egyaránt új kihívások elé állította.

A magyar cégek egyik legfőbb célja likviditásuk megőrzése, hogy tevékenységüket rövid-, illetve középtávon egyaránt biztosan végezhessék – állapította meg a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) több mint 2000 hazai vállalat bevonásával végzett, a pandémia első hullámának hatásait felmérő tavaly őszi kutatása. A felmérés szerint nőtt a különféle hitelek iránti kereslet, ahogyan a tőkebevonást fontolgató cégek aránya is 11 százalékponttal magasabb a 2020 tavaszán végzett felméréshez képest. Tavaly ősszel már ezerrel több cég érdeklődött tőkebevonás iránt, és bár a felmérés szerint a cég fejlődése érdekében sokan magasabb befektetői hozamelvárást is elfogadnának, illetve nagyobb tulajdoni hányadot is hajlandóak lennének átengedni, a Hiventures türelmes partner a visszafizetést illetően, valamint a cég működésébe sem kíván operatív szinten beleszólni.

Ezekben a kérdésekben segít eligazodni a cégeknek a BIB friss ismeretanyagának legújabb, „Pénzügyi tervezés és finanszírozás” elnevezésű modulja. A Hiventures szakértőivel közösen fejlesztett fejezet strukturáltan mutatja be a tőkefinanszírozásra, mint önerő pótló forrásbevonási lehetőségre vonatkozó legfontosabb témaköröket, az általánosabb kérdésektől a legkomplexebb témákig. Az online tananyag lefedi a pénzügyi, értékesítési és marketing tervek összeállítását és a sikeres bemutatkozó alapjait, emellett részletesen kitér a tőkebefektetés folyamatára. Láving Gusztáv, a Hiventures KKVPRO üzletágának igazgatója bemutatja, hogy a Magyarországon hagyományosnak tekinthető finanszírozási megoldások mellett mikor és hogyan célszerű tőkebevonással élni. A modul arra is kitér, hogy hogyan képes a konstrukció a magyar kkv-kat is érintő célokat szolgálni: generációváltást, piaci konszolidációt, külföldi befektetés ösztönzését, vagy a fejlesztések és beruházások támogatását.

A képzés során szó esik a hazai kkv-k finanszírozási helyzetéről, érintve az erre a szektorra vonatkozó releváns adatokat, valamint részletezve a hitelfelvétel következményeit és az ehhez kapcsolódó pénzügyi tervezés fontosságát. „A tananyag célja, hogy a kkv-k számára értékes információkat közvetítsen: azoknak, akik innovatív megoldásokat keresnek üzleti céljaik eléréséhez, ugyanúgy hasznos, mint azoknak a vállalatoknak, amelyek épp egyik fejezetből a másikba lépnek át egy generációváltás során” – fogalmazott Láving Gusztáv. A szakember hozzátette: a modulban résztvevők a tisztán tőkeként vagy tőke és tagi kölcsön kombinációjában nyújtott speciális finanszírozási formák részleteivel egyaránt megismerkedhetnek.

„Szeretnénk biztos alapokat jelentő, kompakt tudást átadni, amely hozzásegíti a vállalkozásokat működésük hatékony szervezéséhez és meglévő ismereteik fejlesztéséhez” – mondta Fábián Gergely, a BIB vezérigazgatója. Úgy vélte, a kézzel fogható, praktikus ismereteket tartalmazó e-learning tananyag minden üzleti döntéshozónak hordoz tanulságokat. Mivel szerkezetét tekintve moduláris, így bárhol, bármikor könnyen hozzáférhető, az egyes részek akár tetszőleges sorrendben is elsajátíthatók és teljesen díjmentesen hozzáférhetők.

