Fontos napok jönnek: újabb okot kaphatnak a tőzsdék az emelkedésre, vagy épp ellenkezőleg, a sokak által várt esésre

Megkezdődik a héten a második negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, a sort ezúttal is a pénzügyi szektor kezdi. A várakozások szerint erőteljes profitnövekedésről számolhatnak be az április-júniusi időszakra az S&P 500 index vállalatai az előző év azonos időszakához viszonyítva, amikor is megállt a világ a koronavírus-járvány kitörésekor - írja a CNBC.