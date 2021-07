Friss kutatás: a magyar cégek felét érdekli csak az innováció

Nem fest túl rózsás képet a K&H innovációs indexe, mely a hazai vállalatok innovációs szintjét igyekszik feltérképezni- derült ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője és Bacher János, az Impetus Research ügyvezető partnere közös sajtótájékoztatójából. Németh Balázs szerint a magyar vállalkozások innovációs szintje mindössze egy "gyenge közepes" értékelésre elég.

Miből áll az index?

A K&H új indexe azt igyekezte feltérképezni, hogy hol is állnak jelenleg a magyar vállalatok innováció terén. A felmérés során 360 olyan vállalatot kérdeztek meg, melyeknek az éves árbevétele legalább 300 millió forint volt. Összesen 32 000 ilyen vállalat van, a 360 pedig statisztikailag reprezentatív számnak felel meg - ismertette Bacher János a módszertant. Az összesített index, mely 0 és 100 közötti értéket vesz föl, négy további alindexből áll, melyeket fontosság szerint súlyoztak:

Megvalósult innováció : az elmúlt két évben mennyi innovációra került sor. Ebbe beleértendő az új termékek bevezetése, folyamatok fejlesztése, egyéb K+F beruházások, vagy az automatizáció.

: az elmúlt két évben mennyi innovációra került sor. Ebbe beleértendő az új termékek bevezetése, folyamatok fejlesztése, egyéb K+F beruházások, vagy az automatizáció. Tervezett innováció : terveznek-e a vállalatok a következő két évben a fentiekhez hasonló fejlesztéseket?

: terveznek-e a vállalatok a következő két évben a fentiekhez hasonló fejlesztéseket? Digitalizációs alindex : a K&H szerint az innováción belül kiemelten fontos az olyan digitalizációs folyamatok fejlesztése, mint a mesterséges intelligencia, nagy tömegű adatfeldolgozás (big data) vagy az Internet of Things.

: a K&H szerint az innováción belül kiemelten fontos az olyan digitalizációs folyamatok fejlesztése, mint a mesterséges intelligencia, nagy tömegű adatfeldolgozás (big data) vagy az Internet of Things. Innovációs stratégia: van-e írott stratégiája a vállalatoknak, illetve értékelniük kellett, hogy a saját vállalatukat mennyire tartják innovatívnak.

Gyenge közepes

Első alkalommal összességében a közepesnél gyengébb teljesítményt mutat a K&H innovációs indexe, amely az idei első félévben 31 ponton zárt - ismertette az eredményt Németh Balázs. A különböző alindexek között nem volt nagy a szórás, a legmagasabb értéket az innovációs stratégia hozta (37%-kal), azonban ennek a szubjektivitása miatt kisebb a súlya.

A vállalatméret szerinti bontás alapján a legnagyobb - 10 milliárd forintot meghaladó árbevételű - vállalatok érték el a legjobb eredményt, 38 ponttal. A leginnovatívabb ágazatok az ipar és a szolgáltató szektor voltak, míg a sor végén a mezőgazdasági szektor foglal helyet.

Ez az eredmény inkább a negatív tartományba mozdul el - az elvártnál valamelyest gyengébb a vállalatok innovációs aktivitása

- értelmezte az eredményt Németh Balázs, aki később összességében "gyenge közepesre" értékelte az eredményt. Az innovációs vezető szerint a vállalatok harmada-fele foglalkozik valamilyen módon az innovációval. Ezt viszont a másik oldalról is lehet vizsgálni, miszerint

a vállalatok közel fele nem érzi úgy, hogy az innováció vagy digitalizáció az ő életüket szignifikánsan befolyásolná a következő években.

Innovációs aktivitás terén kedvező viszont, hogy hogy a magyar cégek jelentős része nem állította le a fejlesztéseket a járvány alatt. Összességében a megkérdezett vállalatok 43 százaléka vezetett be új terméket vagy szolgáltatást az elmúlt két évben, a legnagyobb cégeknél ez az arány elérte a 70 százalékot. Az innováción alapuló új termékek és szolgáltatások az éves árbevétel közel ötödét adták. Így érthető, ha a cégek 42 százaléka tervezi újabb termék vagy szolgáltatás piacra dobását a következő egy év során.

Digitalizációs lemaradás, erős kontraszt

Meglehetősen nagy a lemaradás azonban a digitalizáció terén - derült ki az előadásból.

A felmérésben résztvevő vállalatok 45%-a szerint a digitális transzformáció jelenleg nem lényegi kérdés

és még a nagyobb vállalatok sem foglalkoznak fele kellőképp. Big data elemzésekkel, mesterséges intelligenciával és IoT-vel (Internet of Things) a cégek 70-90%-a nem is foglalkozik, és nem is tervez.

A fentiek erős kontrasztot mutatnak a vállalatok saját innovációs megítélésével: a megkérdezett cégek 2/3-a gondolja úgy, hogy az átlagosnál többet foglalkozik innovációval - közben csak minden nyolcadiknak van írott innovációs stratégiája. Mindeközben a cégek a működési költségük átlagosan 5%-át, a cégek fele pedig alig 1%-ot költi digitalizációra.

Nemzetközi kitekintés

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az úgynevezett "emerging innovators" csoportba tartozik. Nem meglepő módon messze elmaradunk az olyan innovatív országoktól, mint a skandináv államok, Svájc vagy Belgium, azonban a régiós, közép- és kelet európai összehasonlításban a középmezőnyben tanyázunk.

Akik komolyan veszik azokat a trendeket, amik ma meghatározzák a világot, 2-3 éven belül jelentős versenyelőnyre tehetnek szert

- hangsúlyozta Németh Balázs. A hazai cégeknek nemcsak a hazai versenytársaikra kell figyelniük, hanem külföldiekre is - tette hozzá.

A cégek azonban nem tudják egyik napról a másikra elhatározni, hogy mostantól innovatívak lesznek, ehhez ugyanis komoly vállalati kultúraváltás igényeltetik. Ebbe viszont most kell invesztálni, hogy a vállalatok 3-4 év múlva innovatívak, versenyképesek és sikeresek legyenek - húzta alá a K&H innovációs vezetője.

