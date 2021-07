Koronavírus: búcsút mondhatunk a nyugodt nyárnak? Intő jelek érkeznek Európából

Nem mondunk újdonságot azzal, hogy az elmúlt hetekben jelentősen lelassult a magyar oltási tempó, jelenleg a felnőttek kicsit több mint 60 százaléka van beoltva hazánkban. Persze a kezdeti roham után mindenhol visszaesik az oltakozási kedv, azonban egyáltalán nem mindegy, milyen szinten éri el a plafont, tekintettel arra, hogy minden bizonnyal hozzánk is elér a negyedik járványhullám. Európában ma már vannak olyan országok is, ahol az emberek 70-80 százaléka kapott egy oltást, vagyis szép lassan elolvad a kezdeti magyar előny. Ebben pedig talán a túl nagy lazításnak is szerepe lehet, hiszen a korlátozások szinte teljes feloldása és a védettségi igazolvány szerepének csökkentése óta már nincs miért felvenni az oltást a magyar felnőttek több mint egyharmadának.