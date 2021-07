"Mindannyira felmondunk" - írták ki egy amerikai Burger King dolgozói

„Ki akartak tenni egy táblát az ügyfeleknek, hogy közöljék, bocsánat, tényleg nem lesz itt senki" - mondta Rachael Flores, volt általános menedzser egy helyi lapnak.

Flores beadta a felmondását, majd 8 másik munkatársa is követte a példáját.

A Burger King location in Lincoln, Nebraska, briefly had the words https://t.co/TVMwHp0Egp