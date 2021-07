Lefordultak az európai tőzsdék, romlik a hangulat

Az amerikai tőzsdéken mérsékelt elmozdulások voltak tegnap, a vezető részvényindexek közül a Dow Jones 0,13 százalékkal, míg az S&P 500 0,12 százalékkal került feljebb, a Nasdaq azonban 0,22 százalékos mínuszban zárt. Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatásán azt mondta, hogy egyelőre fenntartják a laza monetáris politikát, amíg a munkaerőpiacon nem sikerül több javulást elérni. Elemzők szerint a mérsékelt tőzsdei változás hátterében az állhat, hogy a piacok hozzászoktak ahhoz, hogy hosszú távon marad a jelenlegi laza monetáris politika.

Az ázsiai piacokon vegyes teljesítmények láthatóak, a Nikkei 1,2 százalékkal, a szingapúri tőzsde pedig 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Kospi 0,5 százalékkal, a hongkongi börze 1,2 százalékkal, a sanghaji részvényindex 0,4 százalékkal került feljebb. A kínai gazdaság 7,9 százalékkal bővült a második negyedévben a múlt év azonos időszakához képest. Ez azonban jóval elmarad az első negyedéves 18,3 százaléktól, bár abban jelentős szerepe volt a bázishatásnak is.

A határidős amerikai részvényindexek vegyes teljesítményt vetítenek előre, míg a határidős DAX 0,1 százalékos mínuszban áll.

Ma teszi közzé a KSH az építőipar májusi adatait, miközben az MNB várhatóan 0,9 százalékon tartja majd az egyhetes betét kamatát, hiszen a június végi szigorítás óta ez egy szinten van az alapkamattal. Amerikában szintén az ipari termelés és a heti munkanélküliség adataira figyelnek majd a befektetők.

Az olaj árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, így a Brent ára hordónként 74,5 dollár, míg a WTI típus 72,5 dollárba kerül. Az arany árfolyama unciánként 0,1 százalékos pluszban áll 1829 dolláron.

A forint árfolyama minimálisan gyengül az euróval szemben, egy euró ára 358,7 forint, míg a dollár 302,9 forintba kerül.

Ma teszi közzé gyorsjelentését a Morgan Stanley és a Bank of New York Mellon is.

