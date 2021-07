Elon Musk bemondta: Megbukhat a Cybertruck

Musk emellett azt is elmondta, hogy "nem érdekli" az a kockázat, hogy a Cybertruck megbukhat, mert ő személy szerint imádja a formatervét.

Azt írta: "Hogy őszinte legyek, mindig van némi esély arra, hogy a Cybertruck megbukik, mert annyira nem hasonlít semmi másra. Engem nem érdekel. Annyira szeretem, még akkor is, ha mások nem. Más teherautók úgy néznek ki, mintha ugyanannak a dolognak a másolatai lennének, de a Cybertruck úgy néz ki, mintha a jövőből érkező idegenek készítették volna."

To be frank, there is always some chance that Cybertruck will flop, because it is so unlike anything else. I don’t care. I love it so much even if others don’t. Other trucks look like copies of the same thing, but Cybertruck looks like it was made by aliens from the future.