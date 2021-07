Durvul az izraeli fagylaltháború, itt az újabb fordulat

Nemzetközi politikai hullámokat vetett egy fagylaltgyártó, a Ben & Jerry's hétfői bejelentése, az amerikai vállalat ugyanis közölte, hogy leállítja fagylaltjainak értékesítését az Izrael által megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. A bojkottra Izrael a legmagasabb politikai szinten reagált, az ország nemrég megválasztott miniszterelnöke, Naftáli Benet azt mondta, hogy az Izraelt bojkottálóknak tudniuk kell, hogy ennek ára lesz, az ország amerikai és ENSZ-nagykövete pedig levelet küldött 35 amerikai állam kormányzójának, hogy büntessék meg az anyacéget, az Unilevert, amely most igyekszik elhatárolódni a leánycég lépésétől.

Beleállt a Ben & Jerry’s

A történet azzal kezdődött, hogy a Ben & Jerry's fagylaltgyártó hétfőn közölte, hogy leállítja fagylaltjainak értékesítését az Izrael által megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. A Ben & Jerry's közleményében igyekezett különbséget tenni Izrael és a megszállt területek között, és azt mondta, hogy továbbra is folytatja a fagylaltgyártást Izraelben, további részleteket azonban nem közölt, és közölte, hogy a jövő év végén megszűnik a régi izraeli licencvevőjével kötött gyártási megállapodás. Izrael és bojkottal érintett területek szétválasztása azonban nem lesz könnyű, a fagylaltgyártó fő értékesítési csatornái ugyanis az izraeli szupermarketláncok, amelyek Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben is működnek, az izraeli törvények pedig tiltják azt, hogy a helyi vállalatok bojkottálják ezeket a területeket.

A Ben & Jerry’s-nek Dél-Izraelben van gyára, tehát a lépés egyértelműen a bojkottal érintett területeken élő fogyasztókat célozza meg, nem pedig a cég saját gyártóüzemét. Az amerikai vállalat arra hivatkozott, hogy

az értékesítés az érintett területeken nem áll összhangban a cég által vallott értékekkel.

A vállalat honlapján közzétett nyilatkozatában a vermonti székhelyű fagylaltgyártó azt írja, hogy elismeri a rajongói és partnerei által velük megosztott aggodalmakat.

Hosszú távú partnerséget ápolunk licencgyártónkkal, aki a Ben & Jerry's fagylaltot Izraelben gyártja és forgalmazza a régióban. Azon dolgoztunk, hogy a mostani helyzeten változtassunk, ezért tájékoztattuk a licenctulajdonosunkat, hogy nem fogjuk megújítani a licencszerződést, amikor az jövő év végén lejár, áll a vállalat közleményében.

A nyilatkozat nem nevezte meg kifejezetten a felvetett aggályokat, de a múlt hónapban a Vermonters for Justice in Palestine nevű csoport felszólította a Ben & Jerry's-t, hogy vessen véget az izraeli megszállásban és a palesztin emberi jogokkal való visszaélésekben való bűnrészességnek.

"Meddig fogja még megengedni a Ben & Jerry's, hogy izraeli gyártmányú fagylaltját kizárólag zsidó településeken árulják, miközben palesztin földeket koboznak el, palesztin otthonokat rombolnak le, és palesztin családokat olyan környékeken, mint Sheik Jarrah, kilakoltatással fenyegetnek, hogy helyet csináljanak a zsidó telepeseknek?" - nyilatkozta a szervezethez tartozó Ian Stokes egy június 10-i sajtóközleményben.

Az 1978-ban Vermontban alapított, jelenleg az Unilever tulajdonában lévő Ben & Jerry's világszerte aktívan támogat különböző társadalmi ügyeket, miközben sok vállalat óvatos ezen a terepen, mert attól tart, hogy aktív szerepvállalásával fogyasztókat ijeszthet el, a fagylaltgyártó gyakran támogat progresszív ügyeket. Ilyen volt az, amikor a Ben & Jerry's a Trump-kormányzat politikája ellen foglalt állást azzal, hogy 2018-ban, a félidős választások előtt átnevezte egyik termékét Pecan Resistnek. A vállalat szerint a Pecan Resist olyan aktivistákat ünnepel, akik ellenállnak az elnyomásnak, az igazságtalanságnak. A kampány részeként a Ben & Jerry's 25-25 ezer dollárt adományozott négy aktivista szervezetnek.

Unilever vs. Ben & Jerry’s

Mostanra már az is világos, hogy a bojkott a Ben & Jerry’s magánakciója, és az anyacég, az Unilever igyekszik a lehető legnagyobb mértékben elhatárolódni a leányvállalat magatartásától. Az Unilever vezérigazgatója kijelentette, hogy a vállalatcsoport továbbra is teljes mértékben elkötelezett az izraeli üzleti tevékenysége mellett, és elhatárolódott a Ben & Jerry's hét eleji bejelentésétől. Alan Jope, az Unilever vezérigazgatója azonban nem tett arra utalást, hogy az Unilever rákényszerítené a leánycégét arra, hogy vonja vissza döntését.

Az Unilever fontosnak témának tartja a leánycége döntését, ezért befektetői konferenciahívást tartott, ahol az Unilever vezérigazgatója elmondta, hogy a Ben & Jerry's saját maga hozta meg a döntést. Jope emlékeztetett arra is, hogy az Unilever és a Ben & Jerry's 2000-ben kötött adásvételi megállapodása értelmében a fagylaltgyártó vállalat széleskörű függetlenséget kért a társadalmi ügyekre vonatkozó politikájában, az Unilever pedig tiszteletben tartja ezt a megállapodást.

"Ez egy összetett és érzékeny ügy, amely nagyon erős érzelmeket vált ki. Ha van egy üzenet, amit szeretnék aláhúzni, akkor az az, hogy az Unilever továbbra is teljes mértékben elkötelezett az izraeli üzleti tevékenysége mellett." - mondta a vezérigazgató.

Jope azzal is érzékeltette az Unilever elkötelezettségét, hogy a vállalat egy új, 35 millió eurós borotvagyártó üzemet, irodákat és egyéb létesítményeket hoz létre Izraelben, a beruházást követően közel 2000 embernek adnak majd munkát.

Politikai ügy lett

A Ben & Jerry's hétfői bejelentése az egyik legmarkánsabb lépés egy világszerte ismert vállalat részéről az izraeli telepek ellen, amelyeket világszerte több ország illegálisnak tart. A Ben & Jerry’s hétfői bejelentéséből komoly politikai ügy lett Izraelben, a bejelentést követően nem sokkal az izraeli kormány elítélte a döntést, és azzal vádolta meg a fagylaltgyártót, hogy csatlakozik a palesztinok által vezetett Izrael elleni bojkottkampányhoz.

Az izraeli kormány azonban ezen túlmenően arra azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok 35 olyan államában, amelyben bojkottellenes törvények vannak érvényben, büntessék meg az anyacéget, az Unilevert, ezzel kapcsolatban Izrael amerikai és ENSZ-nagykövete, Gilad Erdan a héten levelet küldött a 35 amerikai állam kormányzójának.

Izrael nemrég megválasztott miniszterelnöke, Naftáli Benet a hét elején azt mondta, hogy beszélt az Unilever vezérigazgatójával, az általa egyértelműen Izrael-ellenesnek nevezett lépésről.

Bennett, a ciszjordániai telepesmozgalom korábbi vezetője csütörtökön azt mondta, hogy Izrael a rendelkezésére álló összes eszközt, beleértve jogi eszközöket is használni fogj, és hogy

az Izraelt bojkottálóknak tudniuk kell, hogy ennek ára lesz.

Beárazták a befektetők

Az ügynek tőzsdei vonatkozása is van, a Ben & Jerry’s anyacége, az Unilever ugyanis tőzsdén jegyzett cég, a vállalat részvényárfolyama múlt ezen a héten már több mint 7 százalékot esett, az esést tegnap gyorsult be, akkor közel 6 százalékkal került lejjebb az árfolyam. Az izraeli ügy azonban nem az egyetlen volt, ami hatott az Unilever árfolyamára, a vállalat most tette közzé második negyedéves számait, és a menedzsment prognózisát, amiből kiderült, hogy az emelkedő nyersanyag-, csomagolási és logisztikai költségek nyomás alatt tartják a vállalat eredményét, a cégvezetés pedig csökkentette az idei operatív marzsra vonatkozó előrejelzését.

