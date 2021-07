Újabb fordulat az izraeli fagylaltügyben - Visszavág Amerika

Nemzetközi politikai hullámokat vetett a Ben & Jerry's amerikai fagylaltgyártó hétfői bejelentése, az amerikai vállalat ugyanis közölte, hogy leállítja fagylaltjainak értékesítését az Izrael által megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. Izrael amerikai és ENSZ-nagykövete levelet küldött 35 amerikai állam kormányzójának, hogy büntessék meg az anyacéget, az Unilevert. 35 amerikai államban vannak BDS-ellenes törvények, ezek közül Texas számvevője már felkérte az állami hivatalnokokat, hogy vizsgálják ki a jogsértéseket, a floridai kormányzó pedig jogi lépésekkel fenyegette meg a Ben & Jerry's-t.

Ron DeSantis floridai kormányzó jogi lépésekkel fenyegette meg a Ben & Jerry's-t és anyavállalatát, az Unilevert a ciszjordániai fagylalteladások nemrég bejelentett bojkottja miatt.

DeSantis arra kérte Florida államigazgatási hivatalát, hogy vegyék fel a vállalatokat az Izraelt bojkottáló cégek folyamatos vizsgálatának listájára.

Florida egyike annak a 35 amerikai államnak, amely törvényekkel bünteti az Izrael elleni bojkott-, tőkekivonási és szankciós (BDS) mozgalmat.

A történet azzal kezdődött, hogy a Ben & Jerry's fagylaltgyártó hétfőn közölte, hogy leállítja fagylaltjainak értékesítését az Izrael által megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. A Ben & Jerry's közleményében igyekezett különbséget tenni Izrael és a megszállt területek között, és azt mondta, hogy továbbra is folytatja a fagylaltgyártást Izraelben, további részleteket azonban nem közölt, és közölte, hogy a jövő év végén megszűnik a régi izraeli licencvevőjével kötött gyártási megállapodás.

Mostanra már az is világos, hogy a bojkott a Ben & Jerry’s magánakciója, és az anyacég, az Unilever igyekszik a lehető legnagyobb mértékben elhatárolódni a leányvállalat magatartásától. Az Unilever vezérigazgatója kijelentette, hogy a vállalatcsoport továbbra is teljes mértékben elkötelezett az izraeli üzleti tevékenysége mellett, és elhatárolódott a Ben & Jerry's hét eleji bejelentésétől. Alan Jope, az Unilever vezérigazgatója azonban nem tett arra utalást, hogy az Unilever rákényszerítené a leánycégét arra, hogy vonja vissza döntését.

A Ben & Jerry's hétfői bejelentése az egyik legmarkánsabb lépés egy világszerte ismert vállalat részéről az izraeli telepek ellen, amelyeket világszerte több ország illegálisnak tart. A Ben & Jerry’s hétfői bejelentéséből komoly politikai ügy lett Izraelben, a bejelentést követően nem sokkal az izraeli kormány elítélte a döntést, és azzal vádolta meg a fagylaltgyártót, hogy csatlakozik a palesztinok által vezetett Izrael elleni bojkottkampányhoz.

Az izraeli kormány azonban ezen túlmenően arra azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok 35 olyan államában, amelyben bojkottellenes törvények vannak érvényben, büntessék meg az anyacéget, az Unilevert, ezzel kapcsolatban Izrael amerikai és ENSZ-nagykövete, Gilad Erdan a héten levelet küldött a 35 amerikai állam kormányzójának.

Izrael nemrég megválasztott miniszterelnöke, Naftáli Benet a hét elején azt mondta, hogy beszélt az Unilever vezérigazgatójával, az általa egyértelműen Izrael-ellenesnek nevezett lépésről.

Bennett, a ciszjordániai telepesmozgalom korábbi vezetője csütörtökön azt mondta, hogy Izrael a rendelkezésére álló összes eszközt, beleértve jogi eszközöket is használni fogj, és hogy

az Izraelt bojkottálóknak tudniuk kell, hogy ennek ára lesz.

