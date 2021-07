Meglódultak az amerikai indexek zárás előtt, megvan az új csúcs

A kereskedés megkezdését követően iránykeresés látható az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is csak kisebb mértékben mozdult el. Tovább zajlik a gyorsjelentési szezon is, a Tesla ma teszi majd közzé gyorsjelentését a piaczárást követően, de a nagy technológiai cégek is ezen a héten jelentenek, többek között az Apple, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon is.