Amerikában gyakorlatilag több helyen is kötelezővé tették a koronavírus-oltást

Egyszerre jelentette be Kalifornia állam, New York City és a Veteránügyekért felelős hivatal (VA), hogy de facto kötelezővé teszi a koronavírus-oltás felvételét minden egészségügyi dolgozó számára.

Az Egyesült Államokban felfutóban van a járvány: a koronavírus delta variánsa fertőz, amely 97%-ban oltatlanokat juttat kórházba – írja a Buzzfeed.

Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója a napokban jelentette be, hogy minden egészségügyi dolgozó, állami dolgozó és olyan emberek, akik „magas népsűrűségű területeken dolgoznak,” be kell, hogy oltsák magukat, vagy legalább heti egy negatív koronavírus-tesztet kell felmutatniuk.

Az állami vezetés egyszerre arra kérte a helyi önkormányzatokat és munkáltatókat, hogy hasonló módon bíztassák oltakozásra azokat az embereket, akik irányításuk alatt állnak.

New York Cityben hasonló intézkedést jelentett be Bill de Blasio polgármester, aki arra kötelezte a város mintegy 340 ezer alkalmazottját, hogy szeptember közepéig oltassák be magukat vagy ellenkező esetben hetente vírustesztet kell végezniük.

A Veteránügyekért felelős hivatal (VA) egy az egyben kimondta: minden általuk foglalkoztatott egészségügyi dolgozónak be kell oltatnia magát. Ez a hivatal elsősorban a háborús veteránok ellátásáért felelős.

Címlapkép: Getty Images