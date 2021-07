Müller Cecília határozott véleményt mondott a harmadik oltásról

A koronavírus variánsai okozhatják az új megbetegedések többségét, ezért egyes sérülékeny csoportoknál indokolt a harmadik oltás - mondta el az országos tisztifőorvos a közmédiának kedden.

Müller Cecília közölte, a harmadik oltás felvételét elsősorban időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlják.

Hozzátette, a szakmai ajánlás szerint aki első két oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírust tartalmazó vagy mRNS-vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva, de az is lehetséges, hogy valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt.

Megjegyezte, a fertőzésszámok ugyan alacsonyak, de mostanáig 58 esetben azonosították a koronavírus delta variánsát a magyar mintákban. Nincsenek kétségeik afelől, hogy ez a variáns veszi át a "vezető szerepet" és ez okozza majd a megbetegedések 80-90 százalékát.

Nemrég Karikó Katalin világhírű magyar kutatóprofesszor is arról beszélt, hogy az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcina esetében a harmadik oltásnak feltétlen másnak kell lennie, míg az mRNS-t tartalmazó vakcinákat akárhányszor be lehet adni. Hasonló véleményen volt Rusvai Miklós víruskutató, aki azt is javasolta, hogy a kínai vakcinával oltottak más vakcinát kérjenek harmadiknak.

Boldogkői Zsolt mikrobiológus professzor szerint pedig, ha csak valami csoda nem történik, akkor csak az oltással fogjuk tudni visszaszorítani a járványt, ezért érdemes lenne – ahogy a magyar kormány is elkezdte, akár több lépésben – kötelezővé tenni azt.

Ezt meg kell lépnünk, különben nem fogunk tudni megszabadulni ettől a járványtól

– jelentette ki.

A harmadik oltással kapcsolatban elmondta, ugyanazzal a vakcinával nyugodtan lehet oltani. Immunológiai szempontból annak sincs akadálya, hogy a harmadik oltóanyag eltérő legyen – tette hozzá –, de a gyártók erre vonatkozóan még nem tettek ajánlást.