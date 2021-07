Zsúfolt hét jön az amerikai piacon: most érdemes nagyon óvatosnak lenni

Az Apple-ből, a Google-ből, a Microsoftból, az Amazonból és a Facebookból álló ötösfogat piaci kapitalizációja jelenleg az amerikai GDP 44 százalékával egyenértékű. Nem egészen öt éve az akkori öt legértékesebb amerikai vállalat tőkeértéke még csak az akkori GDP 13 százalékára rúgott. Kiemelt fontosságú napok előtt állunk, ugyanis az öt technológiai óriás 49 órán belül jelent. Néhány érdekesebb számot hoztunk most ez elé a piaci eseménysor elé.

Amikor 2016 novemberében megválasztották Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökévé, sokan hitték azt, hogy a materiális kapitalizmus egyfajta reneszánsza jöhet, és hogy ezzel egyidejűleg majd kisebb-nagyobb pihenőt tartanak a vezető technológiai vállalatok részvényei korábbi emelkedésük után.

Álljunk meg most egy pillanatra és hasonlítsuk össze a négy és fél évvel ezelőtti, 2016-os évzárás és az aktuális 2021. július 26-i záróárakkal kalkulált piaci kapitalizációkat az öt amerikai technológiai óriás esetében:

Finoman szólva sem jött el a materiális kapitalizmus reneszánsza, hanem helyette megkaptuk az immateriális kapitalizmus döbbenetes szárnyalását. Az Apple, Google, Microsoft, Amazon és Facebook együttes piaci kapitalizációja a 2016 végi 2 326 milliárd dollárról a négyszeresére, 9 413 milliárd dollárra nőtt. Játszunk el egy kicsit most a számokkal és hasonlítsuk össze ezt a nem egészen öt évvel ezelőtti világot a mostanival:

Ma az Apple egymaga többet ér (2 486 milliárd dollár), mint amennyit az ominózus öt vállalat együtt ért 2016 végén (2 326 milliárd dollár).

A 2016-os év végén az akkori öt legértékesebb amerikai vállalat (Apple, Google, Microsoft, Berkshire, Exxon Mobil) tőkeértéke az akkori GDP 13 százalékával volt egyenlő. Ma az Apple, Google, Microsoft, Amazon és Facebook alkotta ötös együttes piaci kapitalizációja az idei várható GDP 44 százalékának felel meg.

Az Amazon a 2016 végi listán még kevesebbet ért, mint az Exxon Mobil. Ma hét és félszer annyit ér.

Ma a tőkeérték szerinti 6. és 10. helyezés közötti öt amerikai technológiai vállalat (Tesla, Nvidia, PayPal, Adobe és Oracle) kis híján annyit ér (2 016 milliárd dollár), mint amennyit az öt technológiai behemót ért 2016 végén (2 326 milliárd dollár).

A 2017 márciusában közzétett Forbes világ leggazdagabb emberei listájának akkori vezetője Bill Gates az akkori 86 milliárd dolláros vagyonával ma nem férne be az első tízbe. Napjainkban a lista technológiai vállalatvezetők által dominált első kilenc helyezettjének 100 milliárd dollár feletti vagyona van.

Túl a számok döbbenetes mivoltán, most az óriásira nőtt technológiai behemót ötösfogat közel 10 ezer milliárd dolláros tőkepiaci értékének extrém jelentős kihatása lehet a tőkepiacra.

Nevezetesen az, hogy ők öten 49 órán belül teszik közzé a saját gyorsjelentésüket. A mai, keddi piaczárás után jön az Apple, a Google és a Microsoft a maga riportjával. Őket követi a szerdai kereskedési nap végén a Facebook és csütörtökön este az Amazon.

Ez az eseménysorozat kiegészítve sok 100 és 500 milliárd dolláros tőkeértékű vállalat (Visa, Starbucks, AMD, Paypal, Pfizer, Shopify, McDonald’s, Qualcomm, Boeing, Mastercard, Merck és mások) riportjával a keddi piaczárás utáni jelentésektől kezdve a csütörtöki piaczárás utáni vállalati számokig bezárólag már önmagában komoly piacmozgató esemény lehet. Ám a naptár túlzsúfoltságát még egy kiemelt esemény növeli meg, ez pedig a Fed-ülés, magyar idő szerint szerda este 20:00-as bejelentéssel és Jerome Powell 20:30-as sajtótájékoztatójával.

Rengeteg új információt kap a piac nagyon szűk időn belül, ami az elkövetkező négy kereskedési nap előre jelezhetőségét drasztikus módon lecsökkenti.

Van az öt technológiai óriás gyorsjelentésével kapcsolatban még egy nagyon fontos körülmény. Ez lesz az első Covid-negyedév/Covid-negyedév összehasonlításra alkalmas riport, hiszen sajnos a koronavírus már a tavalyi második negyedévben és az idei második negyedévben is az életünk része volt. A mostani második negyedéves számok ezáltal már a tavalyi második negyedéves számokkal lesznek összehasonlítva.

Az előző jelentési szezonban, április végén elképesztően jó növekedési számokat tettek közzé a mamutcégek. Az alábbi ábrán a 2021 Q1 árbevétel növekedés mértéke látható a 2020 Q1 (még érdemben nem Covid-19 alatti) negyedévhez képest:

Koronavírus ide vagy oda, az átlagosan 40 százalékos bővülés három hónappal ezelőtt pozitív értelemben sokkolta a piacot. Pláne, hogy mellé kiegészítő jó hírként a bikáknak még érkeztek masszív sajátrészvény-visszavásárlási bejelentések is.

A tőkepiaci kapitalizációjukat tekintve (is) óriásira hízó technológiai behemót vállalatokat az elmúlt három hónapban újra felkapó, erősen emelkedő tőzsdei trend mögött többfajta befektetői ok és indok feltételezhető. Egyrészt lehet, hogy a még erősebb világuralmukba vetett hit növekedett meg, másrészt lehet, hogy ezeket a részvényeket egyre inkább egyfajta menekülőeszközként fogják fel a piaci szereplők. Jobbnak tartják ezekben a cégekben parkoltatni a pénzeiket, mint hagyni lemorzsolódni a lenullázott hozamú kötvényekben.

Érdemes mind bika, mind pedig medve mentalitással nagyon óvatosan hozzáállni a következő napokhoz.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images