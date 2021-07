Izraeli exkatona, blockchain szakértő és adattudós cirkuszi artista az idei Brain Bar előadói között

Mi köze a Bitcoinnak a szólásszabadsághoz? Hogyan győzhet az igazság az álhírek felett? Mik a rejtett összefüggések napjaink nemzetközi eseményei mögött? A Brain Bar 2021-ben is a jövő kérdéseire hozza el a választ olyan előadókat megszólaltatva, mint Ryan Hickman, a 12 éves CEO, Bruno Maçães, a politikusból lett író és Tomáš Žáček, a 100% önfenntartó kapszulaotthon megálmodója.

Az idei Brain Bar a 2020-as évek legégetőbb kérdéseire igyekszik választ adni: hogyan élhetünk tartalmas életet, értelmes munkával és minőségi emberi kapcsolatokkal? Miként találhatunk vissza természetbe a mindennapokban?

12 éves CEO és egy önnfenntartó kapszulaotthon megalkotója az előadók között

A környezettudatosság úttörője, a szlovák Tomáš Žáček találmányát, a 100% önfenntartó, intelligens ökokapszulát (Ecocapsule) is elhozza a Brain Barra, hogy a fesztiválozók Magyarországon elsőként próbálhassák ki a jövő lakóegységét.

A kapszula gyakorlatilag a világon bárhol használható, és nemcsak saját energiatermelő rendszerrel rendelkezik, de még az esővizet és a harmatot is összegyűjti.

A tudatosság viszont nem függ az életkortól: Ryan Hickman, a Ryan’s Recycling Company mindössze tizenkét esztendős CEO-ja hétévesen indította el környezetvédő vállalkozását, és már több mint 1,3 millió újrahasznosított palack köthető a nevéhez. A valódi cselekvésből nemcsak az átlagemberek, hanem néhány nagyvállalat is példát vehet a csodagyerektől, aki lelkesedésével és motiváltságával valósággal felrobbantotta a médiát.

A fellépők között találjuk Lital Shemesht is. Az izraeli újságíró és exkatona a frontvonalon küzd a félretájékoztatás és az újjáéledő antiszemitizmus ellen. Igazi érdekességeket tudhatnak meg a résztvevők a korábbi portugál politikustól, Bruno Maçãestől is, akinek különlegessége épp ebben a bennfentességben rejlik: a kulisszák mögötti folyamatokat ismerve mutatja be a világunkat alakító folyamatokat, a pandémiától a klímaváltozásig.

A Brain Bar foglalkozik a technológia területén dolgozó nőkkel is, előadást tart majd Pálfi Dóra, az imagiLabs startup egyik alapítója is, aki 27 éves korára bekerült az európai Forbes 30 Under 30 listájára – és akinek cégére még az Apple is felfigyelt. A magyar előadók sorát a LinkedIn egyik aktuális kedvence, Dr. Füredi Júlia folytatja, aki nem fél megkérdőjelezni a fiatalok tízezreinek életét meghatározó multis vállalati rendszert, sőt a technológia segítségével egy új szervezeti kultúra kialakításán dolgozik.

Érdekesnek ígérkezik Jeremy Kauffman blockchain szakértő, Amerika legígéretesebb decentralizált videómegosztó platformjának ügyvezetője előadása is. A digitális adatok uralta mindennapokhoz pedig Dr. Andrea Jones-Rooy data scientist ad iránymutatást – nem akármilyen módon! A cirkuszi artista és stand-up előadó humoros és közérthető formában kalauzolja el a látogatókat az adatelemzés univerzumába, valamint arról is beszél majd, létezik-e igazság a statisztika világában.

A Brain Bar idén azzal a küldetéssel tér vissza, hogy segítsen eligazodni a korunkat jellemző információs káoszban, megválaszolva az emberiség jövőjét érintő legfontosabb kérdéseket. A diákok és tanárok számára idén is ingyenes a részvétel.

A 2015-ben alapított Brain Bar célja, hogy tudást és inspirációt adjon a fiataloknak életük és karrierjük tervezéséhez.

A Portfolio Csoport a Brain Bar kiemelt médiatámogatója.