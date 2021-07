Újabb cég áll be a sorba: a Google irodájában is kötelező lesz az oltás

Más cégekhez hasonlóan a Google dolgozói számára is kötelező lesz a koronavírus elleni oltás, ha vissza akarnak térni az irodai munkához – írja a Wall Street Journal (WSJ).

Az amerikai cégek a delta variáns egyre erősebb terjedését látva sorra döntenek arról, hogy dolgozóiknak kötelezővé teszik az oltást. A hírek szerint hasonlót jelenthet be csütörtökön Joe Biden is a szövetségi munkavállalók esetében. Szerdán a Google jelentette be, hogy a home office után visszatérő dolgozóknak kötelezővé teszik az oltást.

A cég ezzel együtt delta variáns miatt elhalasztotta a tervezett visszatérést az irodai munkához, az eddigi szeptember vége helyett már csak október végére tervezik azt.

Címlapkép: Getty Images