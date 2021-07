Ma este kihirdetik a kötelező oltást az egészségügyi dolgozók körében

Magyarországon az oltási program az egészségügyi dolgozók oltásával indult tavaly december végén, az egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége fel is vette a koronavírus elleni oltást, csak kevesen maradtak, akik még nem oltották be magukat. Most nekik is kötelező lesz beoltatni magukat.

Az egészségügyben dolgozók fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek és egyúttal forrásai lehetnek a vírus közösségi terjedésének. Oltásukra saját egészségük és a betegek egészségének védelme érdekében is szükség van - indokolja a már korábban bejelentett lépést a kormányzati portál.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 22. Gulyás Gergely: A kormány újabb ágazatokra tervezi kiterjeszteni a kötelező oltást

Az egészségügyi dolgozók kötelező oltását a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is támogatja, és azt az Országos Kórházi Főigazgatóság is indokoltnak tartja mind az ágazatban dolgozók, mind a betegek és a hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A védőoltás felvétele minden még be nem oltott az egészségügyi dolgozónak kötelező (beleértve az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a kórházakban, a mentőknél, a gyógyszerellátásban, a diagnosztikában foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat, a betegszállítókat, és a magán egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat is). Emellett az oltás kötelező mind az egészségügyi ellátást nyújtó szociális intézmények dolgozóinak, mind a szociális intézményekben egészségügyi ellátást nyújtó dolgozóknak (pl. idősotthonba bejáró orvosoknak).

A még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak legkésőbb szeptember 1-ig fel kell venni az oltás első dózisát.

Az egészségügyi szolgáltatók nem hozhatnak létre új jogviszonyt olyan egészségügyi dolgozóval, aki nem veszi fel az oltást és meg kell szüntetni a jogviszonyt azzal az egészségügyi dolgozóval, aki megtagadja az oltás felvételét. A munkáltató felhívhatja az egészségügyi dolgozót arra, hogy igazolja a védőoltás felvételét, illetve arra is, hogy a védőoltást a határidőig felvegye avagy az oltás alóli mentességet megalapozó orvosi szakvéleményt bemutassa.

Címlapkép: Getty Images