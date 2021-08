Szinte biztosan kialakul a koronavírus egy új variánsa, amely legyőzi a jelenlegi oltásokat

A brit akadémikusok friss elemzése - amit egyébként a brit kormány hivatalos tudományos tanácsadó csoportja tett közzé - szerint biztosan megjelenik a koronavírus egy olyan változata, amely a jelenlegi vakcinák kudarcához fog vezetni - számol be a CNN

Az elemzést még nem vetették alá szakmai bírálatnak, a korai kutatás még csak elméleti és fontos kiemelni, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy egy ilyen variáns már kialakult volna. A CNN arra is kitér, hogy az ehhez hasonló dokumentumok pre-print publikációk, azonban a brit kormány számára gyors információt hoznak az azonnali döntéshozatal érdekében. A július 26-i keltezésű jelentést egyébként a brit kormány publikálta pénteken.

A tudósok azt írják, hogy mivel

a vírus felszámolása nem valószínű, ezért nagyon valószínű, hogy újabb variánsok fognak megjelenni.

Azt vetítik előre, hogy szinte biztos, hogy az antigén variáció fokozatos vagy szaggatott halmozódása következik be, ami végül a jelenlegi vakcinák kudarcához vezet.

Azt javasolják a szakértők, hogy a hatóságok továbbra is törekedjenek arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenjen a vírus terjedése, ezzel is csökkentve az új, oltóanyag-ellenálló változat kialakulásának esélyét. Azt is írták, hogy a kutatásokat olyan új vakcinákra kellene összpontosítsani, amelyek nemcsak megakadályozzák a kórházi felvételt és a betegségeket, hanem "magas és tartós nyálkahártya-immunitást váltanak ki".

A cél ezzel az lenne, hogy megakadályozzák azt, hogy már oltott személyek fertőzzenek meg másokat, és a vakcinázott egyénekben a variánsszelekció esélye minél alacsonyabb legyen. A Covid-19 oltóanyagokat gyártó cégeknél már folynak kutatások az új változatok kezelésére.

Arra is felhívták a figyelmet a tudósok, hogy az elmúlt hónapokban megjelent vírusváltozatokkal szemben a mostani vakcinák még hatásosak (bár a legújabb delta variáns csökkenti a védőoltások hatásosságát), azonban arra is emlékeztetnek, hogy ezek a variánsok még a vakcinázás széles körű terjedése előtt jelentek meg.

Ahogy az oltások egyre szélesebb körben terjednek, úgy fog erőre kapni egy olyan vírusváltozat, amely képes elkerülni a védőoltással szerzett immunitást

- jósolják.

A kutatók (akik tanácsot adnak a kormánynak járványkezelésben) már a júliusi jelentésükben is azt írták, hogy a vírus magas előfordulási gyakorisága, valamint a magas szintű oltás kombinációja megteremti a vakcinakerülő vírusvariáns kialakulásának feltételeit. Akkor nem tudták megbecsülni ennek a kockázatnak a valószínűségét, azonban azt kiemelték, hogy egy ilyen forgatókönyv nagy rizikót jelentene mind az Egyesült Királyság, mind pedig az egész világ számára.

Címlapkép forrása: Getty Images