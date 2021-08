Jó híreket közölt a Stellantis, a befektetők rávetették magukat a részvényre

A Stellantis kedden közölte, hogy az erős első félévi eredmények - amelyek között rekordmarzsokat ért el Észak-Amerikában - és a költségmegtakarítások terén elért eredmények után emeli az egész évre vonatkozó célkitűzéseit.

A Fiat Chrysler és a Peugeot gyártó PSA egyesülésével januárban létrejött Stellantis közölte, hogy a korábbi 5,5-7,5 százalék közötti előrejelzéssel szemben 10 százalék körüli korrigált operatív marzsot céloz meg az idei évre.

A vállalat közölte, hogy az első félévben mintegy 1,3 milliárd eurónyi fúzióval kapcsolatos nettó megtakarítást ért el. Richard Palmer pénzügyi vezérigazgató elmondta, hogy bízik abban, hogy a csoport eléri a hosszú távú célját, az 5 milliárd eurós éves megtakarítást, és 2024-re a cél 80 százalékát szeretné elérni.

A marzs-előrejelzés feltételezi, hogy nem romlik tovább a globális félvezetőhiány, amely az egész iparágat sújtotta, és hogy nem lesznek további lezárások Európában és az Egyesült Államokban.

A múlt hónapban Carlos Tavares vezérigazgató figyelmeztetett, hogy a globális félvezetőhiány könnyen elhúzódhat a jövő évre is. Palmer elmondta, hogy a csoport nem számít a chipellátás javulására az idei utolsó negyedév előtt, és 2021-re összesen mintegy 1,4 millió jármű gyártásának kiesését prognosztizálja. Hozzátette, hogy a nyersanyagárak megugrása is kihívást jelent továbbra is, amelynek hatása inkább az év második felében lesz érezhető.

A január-júniusi időszakban a Stellantis pro-forma korrigált kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) 8,6 milliárd eurót tett ki, meghaladva a Reuters felmérésében szereplő elemzők által prognosztizált 5,9 milliárd eurót. A csoport az első hat hónapban 11,4 százalékos EBIT-arányos nyereséget jelentett, Észak-Amerikában pedig 16,1 százalékos rekordot.

A pro-forma ipari szabad cash flow negatív 1,2 milliárd euró volt, "ami a félvezetőkre vonatkozó, nem teljesített megrendelések miatti negatív működőtőke-hatásokat tükrözi, amelyek ellensúlyozták a pozitív nettó szinergiákat" - közölte a vállalat.

A Stellantis a múlt hónapban ígéretet tett arra, hogy 2025-ig több mint 30 milliárd eurót fektet be járműválasztékának villamosításába, néhány nappal azelőtt, hogy az Európai Unió javaslatot tett az új benzin- és dízelüzemű autók értékesítésének 2035-től hatályos betiltására.

A csoport kedden közölte, hogy a következő 24 hónapban 11 új akkumulátoros elektromos járművet és 10 plug-in hibrid járművet fog piacra dobni.

A világ negyedik legnagyobb autógyártójának Milánóban jegyzett részvényei 4 százalékkal emelkedtek, és a legjobban teljesítők az olasz blue chip indexben.

(Reuters)

Címlapkép: Cyril Marcilhacy/Bloomberg via Getty Images