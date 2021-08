Augusztusi uborkaszezon a tőzsdén? Igazából ez a Dow egyik legjobb hónapja

Annyira sok befektető hisz abban, hogy a részvények augusztusban rosszul teljesítenek, hogy bátor lenne arra fogadni, hogy a piac mégis emelkedni fog ebben a hónapban. Pedig augusztus jellemzően pozitív hónap az amerikai részvények számára. Sőt, az amerikai piac történelmének nagy részében az augusztus volt a legjobb hónap a részvények számára.

Nézzük meg a Dow Jones amerikai részvényindex havi átlagos teljesítményét az 1896-os alapítása óta. Az 1896-tól 1986-ig tartó 90 év során augusztus volt a legjobban teljesítő hónap, átlagosan 1,8 százalékos hozammal, szemben a naptár többi hónapjának 0,4 százalékos nyereségével.

1986 óta azonban éppen fordított a helyzet: augusztus a legrosszabb hónap - átlagosan 0,7 százalékos veszteséget könyvelhetett el, szemben a többi hónap 0,9 százalékos átlagos nyereségével.

Tehát azok a befektetők, akik óvakodnak az augusztus szezonális tendenciáitól, erre a közelmúltbeli statisztikára összpontosítanak, és figyelmen kívül hagyják a régmúltbeli eseményeket.

Egyébként a kiválasztott 1986-os évben semmi varázslatos nincs, azért ezt az évet nézzük a historikus minta felosztásához, mert ez volt a Dow szezonális tendenciáinak korai tudományos elemzésének végdátuma. Az Illinois-i Urbana-Champaign-i Egyetem munkatársa, Josef Lakonishok és a Cornell Egyetem munkatársa, Seymour Smidt írta meg az "Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective" című tanulmányt, amely a piac szezonális tendenciáit vizsgálta. A tanulmány 1988-ban jelent meg a The Review of Financial Studies című folyóiratban, és azt bizonyította, hogy az augusztus valóban a legjobb hónap az amerikai részvények számára, átlagosan.

Talán nem meglepő, hogy a piac augusztusi remekelése szinte azonnal a tanulmány megjelenése után megfordult. Ennek részben az volt az oka, hogy a tőzsdei minták gyakran nem működnek tovább, ha túl sok befektetőben tudatosul a létezésük.

Azok a befektetők azonban, akik az említett tanulmány miatt voksoltak az augusztus mellett, nem olvasták el figyelmesen a tanulmányt. A szerzők azt írták, hogy bár augusztus az addigi átlagos havi hozamok rangsorában az élre került,

"nincs következetes havi minta a részvénypiacon".

A következtetésük természetesen ma még inkább igaz.

Mégis érdemes megjegyezni, hogy ha az 1896 óta eltelt összes évet vizsgáljuk, az augusztus továbbra is átlagon felüli hónap. Az átlagos nyereség 1,1 százalék, ami majdnem kétszerese az összes többi hónap 0,6 százalékos átlagának. Ha tehát arra kellene fogadni, hogy a történelem megismétli-e önmagát, akkor arra számítanánk, hogy augusztus átlagon felüli hónap lesz a részvények számára.

A tanulság tehát az, hogy nem csak a közelmúltra kell összpontosítani. Az emberi természethez tartozik persze, hogy megszegjük ezt a szabályt; ennek a szabálysértésnek még nevet is adtak a viselkedési közgazdászok - "recency bias". De a régmúlt nem kevésbé fontos.

Mindig annyi adatra érdemes összpontosítani, amennyi rendelkezésre áll, amikor megpróbálunk a historikus adatokból olvasni. Ez alapján eljutunk arra a következtetésre, hogy augusztusban a tőzsde nincs szigorú statisztikai szempontból arra ítélve, hogy az átlagosnál jobb vagy rosszabb legyen. Ez nem jelenti azt, hogy a részvénypiac nem fog sokat emelkedni ebben a hónapban - vagy zuhanni. De ha mégis, az nem azért lesz, mert augusztus van.

(MarketWatch)

Címlapkép: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images