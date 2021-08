Nincs megállás, sosem látott szinteket ostromol a magyar tőzsde

Kifejezetten jó volt az elmúlt hetekben a nemzetközi tőzsdei hangulat, ráadásul a hazai blue chipek is jól teljesítettek, ennek köszönhető, hogy a mai emelkedéssel történelmi csúcson áll a BUX index. Igazi csapatmunkáról van szó, mert úgy áll rekordszinten a hazai benchmark, hogy közben semelyik fontos indextag nem emelkedett történelmi csúcsra.

Korábban soha nem látott szintre emelkedett ma a vezető hazai részvényindex értéke, miután a BUX már a hatodik napja tartó nyerő szériát produkál. A korábbi csúcsot június közepén érte el a BUX, vagyis közel másfél hónapra volt szükség a csúcsdöntéshez.

Látványos volt egyébként az elmúlt napok emelkedése, hiszen 47 000 pont közeléből a fent említett hat kereskedési nap alatt 5,6 százalékot emelkedett a BUX értéke.

Az emelkedésben természetesen kiemelt szerepe volt annak, hogy az elmúlt időszakban jellemzően jól teljesítettek a hazai nagypapírok, bár azt is érdemes kiemelni, hogy

úgy ment a BUX új csúcsra, hogy egyik blue chip sem, tehát ez egy igazi csapatmunka volt.

A magyar piac legfontosabb vállalata, az OTP oroszlánrészt vállalt abban, hogy a BUX új történelmi csúcsra kerüljön. Ez nem is csoda, hiszen messze a bankpapír bír a legnagyobb indexsúllyal a BUX-ban, 41,33 százalékkal. Bár az OTP nem áll rekordszinten, de nem is marad el érdemben attól, a június 9-én beállított 17 025 forintos csúcshoz képest csupán 2,7 százalékkal áll lejjebb a jegyzés. Az OTP részvényárfolyama idén már 24 százalékot emelkedett, ezzel a legjobban teljesítő papír a hazai blue chipek között.

A BUX indexben 24,2 százalékos súllyal rendelkező Mol árfolyama is sokat emelkedett az elmúlt hetekben, amelyet az olajár-rali is segített, melynek hatását már a fogyasztók is a bőrükön érezhetik, hiszen az üzemanyagárak jelenleg is történelmi csúcson vannak Magyarországon. A Molnál az emelkedést az is segíti, hogy pénteken fogja közzétenni negyedéves számait a hazai olajcég, és sokan arra számítanak, hogy a kedden a számait közlő Richterhez hasonlóan erős negyedévről fog beszámolni a vállalat.

A Mol árfolyama idén 13,1 százalékot emelkedett.

Szintén komoly erősödést produkáltak az elmúlt időszakban a BUX-ban 23,3 százalékos súlyú Richter papírjai, amelyben egyrészt a keddi gyorsjelentéssel kapcsolatos várakozások játszottak szerepet. Ezek után csak hab volt a tortán, hogy a gyógyszergyártó még az elemzőket is alaposan meglepte a legfrissebb számaival, melyek alapján a bevétel két számjegyű ütemben negyedéves rekordszintre nőtt, az üzemi eredmény pedig különösen nagyot ugrott, részben annak köszönhetően, hogy a működési költségek a bevételnél kisebb mértékben emelkedtek, részben pedig annak eredményeként, hogy a bázisidőszakot egy jelentős negatív egyszeri tétel terhelte, ami az idei második negyedévben nem állt fenn.

A Richter árfolyama ebben az évben 16,9 százalékos pluszban van.

A többi hazai blue chippel ellentétben a Magyar Telekom árfolyama gyakorlatilag szűk két hónapja oldalazik a 420-430 forintos sávban, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a telekomcég súlya jóval kisebb a BUX-ban, mint a fenti három nagypapíré, mindösszesen 5,1 százalék, vagyis nem a Telekom az, ami igazából mozgatja a BUX-ot.

A Magyar Telekom árfolyama 11,3 százalékkal került feljebb idén.

Persze nem csak a hazai részvények jó teljesítménye, de az általánosan kedvező nemzetközi hangulat is szerepet játszott abban, hogy történelmi csúcsra tudott emelkedni a magyar tőzsde. Az elmúlt időszakban a rali a vállalati gyorsjelentési szezon miatt kapott új üzemanyagot, hiszen a világ nagyvállalatai rendre verik az elemzői várakozásokat, az Egyesült Államokban például múlt péntekig az S&P 500 indexben szereplő vállalatok 88 százaléka jelentette, hogy a második negyedévre vonatkozó eredménybecsléseket felülmúlta, ami a legmagasabb arány azóta, hogy a FactSet 2008-ban elkezdte nyomon követni ezeket az adatokat.

Mindemellett a globális likviditásbőség és a gazdaság talpra állásával kapcsolatos várakozások elégnek bizonyultak ahhoz, hogy a világ vezető részvényindexei közül több is történelmi csúcsa közelébe emelkedjen, tehát látszik, hogy kifejezetten jó a hangulat a részvénypiacokon.

Az amerikai tőzsdék, több európai piac, és az indiai indexek is történelmi csúcsaik közelében járnak, ezzel szemben azonban például az olasz, a spanyol és a görög tőzsde is távol van attól, hogy megdöntse mindenkori csúcsát.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images