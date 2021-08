Annyira bejött az Unicum Barista az embereknek, hogy még a Zwackot is meglepte

Erőteljes bevételnövekedésről számolt be a Zwack az április-júniusi negyedévre a nyitásnak és a kiskereskedelmi értékesítések felpörgésének köszönhetően, a járvány előtti, két évvel ezelőtti szinthez képest is kétszámjegyű dinamikát ért el a vállalat. Meglepetést okozott az új Unicum, a Barista, az új íz értékesítései a várt felett alakultak. A költségek a bevételnél kisebb mértékben nőttek a negyedévben a Zwacknál, ennek köszönhetően a profitabilitás is jelentősen javult, nyereséges lett a Zwack a lezárt negyedévben.