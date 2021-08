A Mol elindította a magyar innováció, a gumibitumen technológiájának exportját

A Mol-csoport szeretné a nemzetközi tudásmegosztást a lehető legtöbb országra kiterjeszteni, és jelentősen növelni a partnerei számát - mondta a Magyar Nemzetnek a cégcsoport innovatív üzletágak és szolgáltatások ügyvezető igazgatója. Világi Oszkár a társaság és a Pannon Egyetem által kifejlesztett technológián alapuló, a tatárföldi Nyizsnyekamszk városa mellett épülő gumibitumengyár néhány héttel ezelőtti beruházásának elindítása kapcsán hangsúlyozta: ez az innováció példaértékű a fenntarthatósági törekvések szempontjából is.

A napilap pénteki számában megjelent interjúban Világi Oszkár elmondta: a társaság számára elképesztő lehetőségeket tartogat ez az együttműködés, hiszen a Tatnyeft olaj- és földgázipari társaság nemcsak Oroszország nyolcadik legnagyobb vállalata, de mélyen elkötelezett az új technológiák bevezetése iránt, és készen áll a terjesztésre is a Tatár Köztársaságban és az egész Független Államok Közösségében (FÁK). A mostani megállapodás egy többéves tárgyalássorozat eredménye, és az a lényege, hogy a Mol-csoport hozza a technológiát, a Tatnyeft pedig biztosítja a piacot és a megvalósítási helyszínt.

"Ez üzleti és szakmai szempontból is értékes számunkra, hiszen a gumibitumen fontos sikertörténet a Mol-csoportnál, és igazi büszkeséggel tölt el bennünket, ha a Kárpát-medencei tudással más népeket is segíthetünk. Ugyanakkor ez csak az első lépés egy jóval nagyobb volumenű projektben. Szeretnénk a nemzetközi tudásmegosztást a lehető legtöbb országra kiterjeszteni, és jelentősen növelni a partnereink számát" - mondta az ügyvezető igazgató.

Elmondta, hogy Oroszországban vagy Tatárföldön nem kapott külön támogatást a projekt, de a Tatár Köztársaság elnöke, Rusztam Minnyihanov személyesen kíséri figyelemmel és támogatja a projektet, hiszen a gumibitumengyár környezetbarát megoldást jelenthet az úthálózat-fejlesztés kihívásaira. Emellett Oroszországban is történt egy jelentős előrelépés, hiszen az építésügyi minisztérium felvette a gumibitument az építési erőforrások katalógusába, így már az egész ország területén alkalmazni lehet a terméket.

Azzal kapcsolatban, hogy tervez-e a Mol további gumibitumen-üzemeket létrehozni külföldön, az igazgató közölte: a mostani megállapodás egyik fontos célja, hogy népszerűsítsék a találmányunkat a FÁK országaiban, hiszen ez az innováció példaértékű a fenntarthatósági törekvések szempontjából is. A technológia megvédi a környezetet a használt gumiabroncsok terhelésétől, hiszen lehetővé teszi, hogy a hulladékból tartósabb és biztonságosabb utakat építsenek.

Világi Oszkár felhívta a figyelmet: az az innováció terjed most el a Molnak köszönhetően, amit magyar kutatók, a Pannon Egyetem és a Mol szakértői találtak ki még a 2000-es évek körül. Mint mondta, gondoskodtak arról, hogy az ötlet ne maradjon a tervezőasztalon: megteremtették a gyártás feltételeit Zalaegerszegen, a tavaly átadott új gumibitumen-üzemüket pedig már évi húszezer tonna kapacitással működtetik. Ezzel csaknem félmillió használt gumiabroncs újrahasznosításához járulnak hozzá, ami nagyjából az évente keletkező magyarországi gumiabroncs-hulladék nyolc-tíz százalékát teszi ki. Ennyiből kétszáz kilométer kétszer egy sávos új főutat lehet építeni, de ha felújításra fordítanák ezt a mennyiséget, akkor hatszáz kilométernyi utat lehetne belőle rendbe tenni. Egy hasonló kapacitású üzem épül most Tatárföldön is, és remélhetőleg minél több FÁK-országban.

